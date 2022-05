E’ questa la razza di gatto dalla salute di ferro tra le più intelligenti e affettuose capace di vivere fino a 20 anni

Quando prendiamo con noi un animale, immaginiamo che possa restare con noi per tutta la vita. In base alle nostre preferenze, prima scegliamo la specie. Infatti, esistono persone che trovano più similitudini con i cani e altre con i gatti. Nella scelta, valutiamo anche il nostro stile di vita e lo spazio che abbiamo in casa. Insomma, facciamo di tutto affinché la vita con il nostro amico a 4 zampe funzioni.

Eppure, sappiamo bene che un cane o un gatto non hanno la nostra stessa aspettativa di vita. Molto probabile che li vedremo invecchiare e poi li accompagneremo fino alla morte. Tuttavia, ci sono razze che possono vivere più a lungo di altre. Per i cani avevamo scoperto una razza di taglia media molto affettuosa e resistente.

Nel mondo dei felini, invece, è questa la razza di gatto dalla salute ferrea considerata una tra le più intelligenti e dolci. In più, la caratteristica estetica che rende questo gatto affascinante è il colore del suo mantello. Tra qualche riga ne riveleremo le origini, le sue qualità migliori e perché questa razza è così speciale.

E’ questa la razza di gatto dalla salute di ferro tra le più intelligenti e affettuosa capace di vivere fino a 20 anni

Nonostante il suo nome esotico, l’origine del Bombay risale al 1950 grazie ad alcuni allevatori degli Stati Uniti. Attraverso incroci con gatti americani a pelo corto e Birmani, nacque questo gatto dai gialli occhi magnetici e il manto totalmente nero. Del resto, è conosciuto col soprannome di “gatto pantera” per il suo meraviglioso e lucente pelo.

Ma il Bombay è diventato immediatamente popolare per il suo carattere amorevole e dall’intelligenza spiccata. Tale è l’affetto che prova per gli umani che lo accolgono in famiglia da mostrarlo spesso con moine e richieste di coccole. La fiducia che mostra per l’uomo lo rende perfetto per essere portato a passeggio. Infatti, insegnargli ad andare al guinzaglio è una pratica molto comune.

Ancora, il Bombay ama facilmente la compagnia di altri animali ed è perfetto per la vita in famiglia. Amabile e resiliente anche con i bambini, l’unico punto debole è che non ama stare da solo a lungo. Dal punto di vista morfologico, il Bombay ha dimostrato di essere resistente alle malattie più comuni del gatto. Infatti, riesce facilmente a vivere fino a 18-20 anni godendo di una salute ottima fino alla fine. Il suo miagolio è molto diverso dai suoi cugini di altre razze, infatti si avvicina più a un cinguettio.

Approfondimento

4 razze di gatto ideali per la vita d’appartamento dal carattere docile e tranquillo