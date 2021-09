Adottare o comprare un cucciolo è una decisione da non prendere alla leggera. A differenza di altri animali domestici il cane ha bisogno di molte cure e soprattutto di tempo. Non è come il gatto che è indipendente e può tranquillamente rimanere solo in casa.

Avere un cane è quasi paragonabile ad avere un figlio a quattro zampe di cui prendersi cura. Bisogna insegnargli come comportarsi in casa, a mettere il guinzaglio, a non essere troppo irruente. Ma senza ovviamente dimenticarci che la sua giocosità è una delle caratteristiche che ci ha conquistato.

È questa la razza di cane perfetta per chi cerca un cucciolo giocherellone ma anche obbediente

È vero che anche gli animali, così come le persone, hanno un proprio carattere. Ma quando parliamo di razze canine ognuna ha delle caratteristiche particolari. Ci sono razze più giocose, razze più docili, razze che richiedono più attenzione di altre.

Oggi parleremo di una razza che in tanti non conoscono. È facile scambiarla per la più nota delle sei razze dei Retriever. Stiamo parlando del Flat Coated Retriever. Probabilmente pensiamo di non averne mai sentito parlare, ma in realtà ne abbiamo visto sicuramente qualcuno per strada. Questo cucciolone dal pelo bruno ha degli antenati rinomati, il Labrador Retriever e il Terranova. Giocoso e vivace è un cane che ama i bambini e le lunghe passeggiate.

Tra le sue doti c’è la docilità

Ama compiacere il suo padrone e per questo lo ascolta sempre e lo segue ovunque. Questo fa di questo cane una razza adatta alle attività cinofile, ad esempio. Apprende velocemente le regole e non serve essere troppo bruschi per insegnargliele. Non si direbbe visto il suo carattere estremamente vivace e davvero dinamico. Odia la sedentarietà ed è perfetto per chi ama lo sport, il trekking o le lunghe passeggiate. Attenzione però perché anche se è bravo ad ubbidire non significa che non abbia bisogno di regole. Altrimenti si corre il rischio che sia un po’ troppo indisciplinato.

Quindi è questa la razza di cane perfetta per chi cerca un cucciolo giocherellone ma anche obbediente. Il Flat Coated Retriever viene confuso spessissimo con il suo parente più famoso, il Golden Retriver. Ma anche questo cucciolo è un perfetto amico a quattro zampe. C’è una sola controindicazione, se così si può definire. Meglio non sceglierlo come cane da guardia, fa velocemente amicizia anche con gli sconosciuti!

