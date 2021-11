Non ci si può nemmeno avvicinare perché la sua pericolosità è indicata dai cartelli. È ritenuta talmente pericolosa che è entrata nel Guinness dei primati come “ l’albero più pericoloso al Mondo”. Si chiama Hippomane mancinella e fu scoperta nel 1999 da Nicola Strickland, un turista recatosi in vacanza con un’amica nell’isola caraibica di Tobago. I due si salvarono miracolosamente dopo aver assaggiato uno dei frutti dell’albero.

Tutte le parti che compongono la pianta sono pericolose e piene di tossine, velenose per chiunque lo tocchi.

È questa la pianta più pericolosa e velenosa al Mondo, dal profumo intenso e particolare i cui frutti somigliano a mele.

La mancinella è un albero che cresce nelle isole caraibiche e in alcune zone dell’America Latina. In Spagna viene addirittura definita come “ l’albero della morte”. Anche se pericoloso continua a diffondersi in alcune parti del Mondo, perché cresce in fitti boschetti che proteggono le spiagge dall’erosione del mare.

Le caratteristiche che rendono questa pianta così pericolosa

La corteccia, le foglie e i rami della mancinella rilasciano una sostanza bianca e appiccicosa somigliante alla resina, ma che a contatto con la pelle provoca ustioni e vesciche tanto da provocare anche cecità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È questa la pianta più pericolosa e velenosa al Mondo, dal profumo intenso e particolare i cui frutti somigliano a mele.

Il suo frutto ha un aspetto simile ad una mela. Bastano soltanto un paio di morsi per avvertire immediatamente un bruciore forte alla gola e un senso di gonfiore che può durare per ore. L’ingestione intera del frutto può portare vomito prolungato, dissenteria, disidratazione e possibile morte.

Il legno è inutilizzabile e usarlo come combustibile significherebbe rendere l’aria irrespirabile per chiunque.

Sotto le sue fronde non si può sostare. Ci si potrebbe ritrovare con gli occhi e la pelle irritati dal suo polline.

Quando piove è pericoloso ripararsi sotto l’albero. L’acqua scorrendo attraverso i rami diluisce il veleno trasformandosi in acida e corrosiva.

Una pianta questa dalla quale stare montano e di non poco.