Le erbe aromatiche sono da sempre utilizzate sia per le loro qualità depurative che per dare sapore alle nostre preparazioni culinarie.

La nostra tradizione culinaria mediterranea consiglia di utilizzarle fresche per sfruttare al meglio il loro profumo.

Averle sul nostro balcone significa circondarci di quel profumo inebriante ed avere sempre disponibile, all’occorrenza, queste erbe dai diversi principi nutritivi.

È questa la pianta aromatica dell’estate che non può mancare sul nostro balcone

La menta si riconosce dal caratteristico profumo fresco e penetrante e viene utilizzata in diversi modi: in cosmetica, cucina e in fitoterapia.

È indispensabile sui nostri balconi perché, grazie al suo intenso profumo, riesce a mantenere lontane le mosche e le zanzare.

È molto semplice da coltivare, basta annaffiarla regolarmente, avendo solo l’accortezza di non bagnare le foglie, così non rischieremo di danneggiarla.

Questo periodo estivo è ideale per la raccolta della menta che può essere consumata fresca o lasciata ad essiccare, per poi riutilizzarla nella preparazione di tisane.

Avendola sempre disponibile durante l’estate, ci permette di arricchire con le sue foglioline fresche le classiche macedonie estive oppure frullati e ancora centrifughe.

Pochi sanno che il gusto della menta si abbina bene con l’anguria, per creare una macedonia o un succo dissetante durante il grande caldo.

Inoltre, le sue foglie sono ottime per profumare in modo naturale gli armadi e i cassetti, basterà solo lasciarla ad essiccare.

Dovremo poi confezionare dei sacchettini profumati utilizzandone alcuni di lino o cotone ed inserendovi all’interno le foglie di menta, volendo della lavanda.

Utilizzo alternativo della menta

Soprattutto durante l’estate il mojito è fantastico, possiamo prepararlo in questo modo: analcolico e naturale.

Bastano 20 ml di succo di limone, due cucchiaini di zucchero di canna integrale e qualche foglia di menta.

Pestiamoli nel fondo del bicchiere, aggiungiamoci del ghiaccio tritato, della limonata, acqua tonica e via, il nostro aperitivo è pronto per essere servito.

