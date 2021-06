Non c’è niente che rappresenti la dieta mediterranea meglio di un bel piatto di pasta. Quello di cui parleremo in questo articolo è stato nominato il piatto che più di tutti riesce a raccontarne i sapori e gli aromi. Parliamo dello spaghetto estivo alla mediterranea. È questa la pasta dell’estate perché riunisce tutti gli ingredienti migliori della dieta mediterranea. Per prepararlo abbiamo bisogno di pochi ingredienti, ma buoni. Assaggiandolo e chiudendo gli occhi ci sembrerà di viaggiare attraverso le terre e le culture gastronomiche di tutta l’Italia. Vediamo insieme come prepararlo.

Per preparare uno spaghetto alla mediterranea per quattro persone abbiamo bisogno di:

a) 4 etti di spaghetti;

b) 150 gr di pomodori secchi sott’olio;

c) 100 gr di olive nere denocciolate;

d) uno spicchio d’aglio;

e) un ciuffo di prezzemolo;

f) 6 filetti di acciughe sotto sale;

g) olio extravergine d’oliva;

h) sale e peperoncino quanto basta.

Preparazione

La prima cosa da fare è ridare morbidezza ai pomodori secchi. Riempiamo un contenitore di olio e versiamoci i pomodorini. Lasciamoli in ammollo per un’oretta, dopodiché usiamo l’olio dell’ammollo come base per il nostro soffritto. Versiamo l’olio in una padella capiente e aggiungiamo peperoncino e aglio, tagliati finemente. Accendiamo il fuoco e quando il soffritto inizierà a sfrigolare sminuzziamo anche i filetti di acciuga; aggiungiamoli al soffritto. A questo punto riempiamo una pentola d’acqua, portiamola a ebollizione, saliamola e mettiamo a cuocere gli spaghetti.

Da parte, prepariamo il resto del condimento, sminuzzando i pomodori secchi, le olive e il prezzemolo. Una volta che gli spaghetti saranno pronti (scoliamoli uno o due minuti prima del previsto) versiamoli nella padella del soffritto e riaccendiamo la fiamma. Li finiremo di cuocere qui, per circa un minuto. Versiamo anche pomodori e olive nella padella e mescoliamo il tutto così da far amalgamare il condimento con la pasta. Una volta servita nei piatti, aggiungiamo il prezzemolo e un po’ di olio a crudo. Il nostro spaghetto alla mediterranea è pronto per essere gustato.

