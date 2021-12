La famosa azienda statunitense Pantone nata negli anni sessanta come tipografia, si occupa da circa venti anni della schedatura dei colori per la grafica.

Attraverso il metodo ‘Pantone Matching System’, ogni anno a dicembre l’azienda assegna un codice composto da un nome e un numero ad un colore.

Questo diventerà il colore dell’anno.

Le aziende che producono oggetti, tessuti, make up, nuove tecnologie e settori come il cinema, il design, la moda, l’architettura e altri, si orientano sul colore lanciato da Pantone.

È questa la nuova tonalità di colore dell’anno 2022 che vedremo ovunque e non solo nella moda

Questa azienda ha cominciato con il catalogare 500 colori e col tempo, fino ad oggi, sono arrivati a decretarne 5.000. I loro esperti formati da un team di professionisti, architetti, creativi, designer e grafici lavorano per anticipare le tendenze del nuovo anno osservando attentamente l’umore delle persone, le innovazioni artistiche e di design, i cambiamenti culturali e socio economici. Viaggiano per il mondo presenziando a fiere, sfilate, eventi mondani studiando quali sono le tonalità di moda che più piacciono.

Perchè è questa la nuova tonalità di colore dell’anno 2022 che vedremo ovunque e non solo nella moda?

Ecco la proposta per il nuovo anno

Secondo l’azienda Pantone il colore del 2022 è il ‘Very-Peri’ cioè la combinazione di due colori: il blu pervinca e il viola-rosso.

Il Very-Peri è un colore nuovo ed è la prima volta che non è stato selezionato tra quelli che già c’erano nel loro catalogo.

Il direttore esecutivo del Pantone Color Institute Beatrice Eiseman ha spiegato che il blu corrisponde alla familiarità, al comfort e alla sicurezza. Il sottofondo viola-rosso trasmette invece freschezza, vitalità, creatività e uno stimolo verso il futuro. In questi tempi difficili al Very-Pari è stato affidato il compito di ispirare carica e fantasia e siamo certo che vedremo spesso questa tonalità in giro.