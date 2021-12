Il profumo ha questa capacità di farci venire in mente ricordi o ripensare a persone precise. Un odore distintivo che riporta alla mente momenti speciali o persone speciali. Ma oggi le fragranze in commercio sono davvero tante e ogni stagione se ne aggiungono di nuove. Come si può creare senza essere profumieri una fragranza che sia solo nostra?

Può capitare infatti che un determinato profumo che ci piace molto sia molto diffuso. Tanto diffuso da stancarci subito e costringerci ad acquistare una nuova fragranza. Oggi le fragranze più vendute sono probabilmente le gourmand o quelle fiorite. Anche se in realtà il profumo che scegliamo potrebbe dire tanto di noi e del nostro carattere.

È questa la nuova tendenza che sta spopolando per ammaliare e avere un profumo personalizzato inconfondibile

C’è chi utilizza lo stesso profumo ormai da anni e chi invece ama spaziare tra diverse fragranze. Magari sceglierne una più leggera in estate e una più persistente in inverno. Però anche in questo caso rendere un profumo riconducibile solo a noi è complicato.

Ma ecco che questa nuova tendenza può risolvere il nostro problema. Viene definita layering, ma non significa altro che stratificare i profumi. Non combinandoli nello stesso punto, ma creando una mappa olfattiva su tutto il corpo.

Un primo profumo viene vaporizzato nei punti chiave come collo e décolleté. Una seconda fragranza invece sui polsi e sui fianchi, zone che con lo sfregamento assorbono meglio il profumo. Ovviamente bisogna fare attenzione alla combinazione delle due fragranze che devono stare bene insieme.

Possiamo abbinare ad esempio un profumo più vanigliato ad uno floreale, ma che rimandi un po’ al dolce. Oppure combinarne uno agrumato con una fragranza all’ambra. In questo modo le due fragranze andranno ad intensificarsi a vicenda creando questa aura splendida.

La stessa tecnica si può usare con tanti tipi di fragranze

Meglio però fare attenzione con profumi più intensi. Infatti fragranze al sandalo o comunque legnose possono risultare troppo prevalenti. Se abbiamo due profumi in casa proviamo a combinarli per vedere qual è il risultato. Riusciremo subito a capire se la combinazione funziona o meno, senza essere nasi esperti.

Quindi, è questa la nuova tendenza che sta spopolando per ammaliare e avere un profumo personalizzato inconfondibile. Ora sì che potremo avere davvero un’essenza solo nostra e riconoscibile subito. Ricordiamoci però che non basta una fragranza personale, deve anche durare a lungo. Nell’articolo “Pochi lo sanno ma per far durare più a lungo il profumo basta fare così” abbiamo spiegato come.

