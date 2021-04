Molti neo-genitori si trovano spesso alle prese con il problema di far addormentare i propri figli. Se non bastano una ninna nanna o una cullata c’è un’altra soluzione: far ascoltare ai piccoli della musica. Attenzione però, non tutte le musiche e le melodie possono funzionare. Noi di Proiezioni di Borsa abbiamo un consiglio importante: è questa la musica giusta per far addormentare i nostri bambini e farli riposare meglio.

Perché far ascoltare musica fin dai primi giorni

Recenti ricerche scientifiche statunitensi hanno confermato che l’ascolto della musica nei primi mesi di vita accelera lo sviluppo intellettivo e migliora l’equilibrio. In particolare per quanto riguarda le aree del cervello che regolano le abilità di linguaggio e lettura.

Se facciamo ascoltare musica ai bambini porteremo benefici anche al loro corpo. Altri studi medici sottolineano come le melodie e le armonie stimolino anche miglioramenti nella capacità motoria e nell’auto-consapevolezza.

Ora che abbiamo capito quanto è importante l’educazione musicale dei neonati è il momento di procedere alla scelta: è questa la musica giusta per far addormentare i nostri bambini e farli riposare meglio.

È questa la musica giusta per far addormentare i nostri bambini e farli riposare meglio: classica e jazz

Iniziamo con una premessa: i ritmi che dovranno accompagnare il sonno devono essere fluidi e senza eccessive complicazioni. Evitiamo quindi generi come rock, metal o altri stili molto movimentati.

La parola d’ordine è relax. Il primo consiglio è quello di optare per la musica classica. Mozart, Chopin, Brahms sono l’ideale. Le loro composizioni non vengono eseguite con molti strumenti e il bambino riuscirà a “processare” meglio il flusso melodico.

Se amiamo qualcosa di più moderno possiamo scegliere anche il jazz. Anch’esso ha un ritmo molto regolare e presenta suoni simili tra loro, senza picchi di volume o distorsioni. Ascoltandolo il bambino si concentrerà soltanto sulla melodia e riuscirà ad addormentarsi molto facilmente.