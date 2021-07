In Italia, secondo il Ministero della Salute, sono circa 230 mila le persone affette dal morbo di Parkinson. Tra queste il 70% ha più di 65 anni mentre, mentre il 5% ha meno di 50 anni. È una malattia neurodegenerativa, con evoluzione lenta ma progressiva che coinvolge il controllo dei movimenti. I sintomi più evidenti sono tremore, instabilità posturale, bradicinesia. Questa malattia, inoltre, coinvolge anche le funzioni psichiche e cognitive dell’attenzione e del linguaggio che possono portare a depressione e demenza. Purtroppo ancora non esiste una cura, ma numerosi trattamenti.

Ancora non esistono formule capaci di prevenire questa malattia ma secondo vari studi un’alimentazione basata sul consumo di frutta e verdure potrebbe ridurre il rischio. Infatti, alcuni studi ritengono che è questa la migliore bevanda che mantiene giovane il cervello contro il Parkinson, ovvero il succo di melograno. Gli esperti, inoltre, consigliano di mangiare 2 o 3 frutti al giorno, consumare verdura ad ogni pasto, preferendo quella di stagione, pesce azzurro. Nonché evitare la sedentarietà, mantenere un peso equilibrato e bere molto

In numerosi articoli i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato quanto il melograno sia importante nella prevenzione di alcuni tumori. Ad esempio nell’articolo “pochi conoscono questo succo di frutta portentoso che previene 5 tipi di cancro”. Quest’oggi invece i nostri consulenti illustreranno, come secondo uno studio, il succo di melograno possa ridurre i rischi del Parkinson e mantenere giovane il cervello. Il melograno, infatti, è ricco di elagittanini, che svolgono un’azione antiossidante e antiinfiammatoria molto importante per il benessere dell’organismo.

Inoltre, dagli studi è emerso che il succo di melograno pare abbia un effetto neuro-protettivo proprio grazie agli elagittanini. Questo studio, effettuato sui topi, ha mostrato come la somministrazione del melograno abbia migliorato la stabilità posturale, la sopravvivenza dei neuroni, contrastato i danni ossidativi. Inoltre l’assunzione del succo di melograno, ha favorito l’aumento dell’attività di un enzima che è bloccato nella malattia. Insomma, ecco un altro motivo in più per bere il succo di melograno, un incredibile alleato per la salute del nostro corpo.

