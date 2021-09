Qual è il modo migliore per combattere lo stress da rientro? Scegliere la giusta alimentazione può aiutare. Ma prenotare una nuova vacanza già a settembre è ancora meglio!

Per chi non è ancora andato in ferie, o per chi vuole concedersi un week end di relax, il primo mese dell’autunno offre occasioni d’oro. Basta saper scegliere il posto giusto.

È questa la località perfetta a settembre per godersi spiagge assolate e una sagra imperdibile

Settembre è il mese perfetto per visitare la Sicilia Occidentale. Le temperature massime, in media, si aggirano attorno ai 27 gradi, mentre le minime sono sui 25. Un clima ideale per chi vuole ancora rilassarsi al mare, ma senza morire dal caldo.

In particolare, esiste un luogo molto attraente: San Vito Lo Capo. È questa la località perfetta a settembre per godersi spiagge assolate e una sagra imperdibile.

La piccola località balneare offre una spiaggia con mare cristallino, sabbia dorata e una splendida vista sulle case bianche del villaggio e sul promontorio di Monte Monaco. La spiaggia è stata premiata anche con la Bandiera Verde, un riconoscimento delle località balneari migliori per i bambini secondo i pediatri. Le acque basse e senza correnti sono infatti sicure anche per i più piccoli.

Altre spiagge e calette nascoste sono raggiungibili da San Vito in pochi minuti. Ma chi arriva in questa località a settembre non deve perdersi l’occasione di una vacanza attiva. Infatti, le temperature più miti che in estate sono perfette per esplorare i sentieri e i panorami delle vicine Riserva dello Zingaro e Riserva di Monte Cofano.

Insomma, San Vito Lo Capo in autunno è perfetta sia per gli amanti del relax sia per chi cerca l’avventura. Ma c’è anche un’ultima categoria di persone che non resterà di certo delusa: i golosi!

A San Vito Lo Capo torna il Cous Cous Fest

Dopo uno stop forzato a causa della pandemia, a San Vito Lo Capo torna il Cous Cous Fest, ovvero il Festival internazionale dell’integrazione culturale. La manifestazione si terrà dal 17 al 26 settembre 2021, e come tutti gli anni sarà un’occasione per celebrare il cous cous, un piatto che rappresenta l’unione dei diversi popoli, culture e tradizioni del Mediterraneo. Quest’anno, tra l’altro, c’è un motivo in più per festeggiare: il cous cous è stato iscritto nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

Per i più golosi, il festival è un’occasione per degustare piatti prelibati. Ogni giorno, con un ticket di 10 euro, è possibile assaggiare una porzione di cous cous a scelta. Il biglietto comprende anche un bicchiere di vino (o una bibita) e il caffè. Ma non solo: il ticket dà anche la possibilità di accedere alla competizione che vedrà sfidarsi chef italiani e internazionali a colpi di cous cous!

Approfondimento

