La lettura dei tarocchi è un’arte divinatoria che esiste da secoli. Con le carte dei tarocchi, oltre ad alcuni giochi di carte, è possibile appunto praticare la divinazione. La divinazione consiste non soltanto nel tentativo di leggere il futuro, ma anche di interpretare gli eventi passati e cercare una guida per comportarci nella maniera migliore nel presente.

È un modo per riflettere su vari aspetti della nostra vita prendendo spunto dalla ricchissima simbologia che i tarocchi ci mettono a disposizione. Ma anche a causa di questo enorme potenziale, molti non sanno bene da che parte cominciare quando si tratta di leggere i tarocchi. Oggi vogliamo quindi suggerire un metodo di lettura semplicissimo che davvero tutti possono realizzare in pochi minuti.

Non occorrono conoscenze particolari per avvicinarci ai tarocchi

La prima regola è che davvero tutti possono avvicinarsi ai tarocchi. Non occorre conoscere in maniera approfondita la simbologia delle carte o le tecniche divinatorie. Una semplice pratica personale potrebbe consistere nell’estrarre una carta a caso dal mazzo e riflettere su quello che rappresenta. Osserviamo la figura e cerchiamo di interpretare i simboli. Utilizzeremo la nostra immaginazione anche senza avere conoscenze specifiche. Ma se invece vogliamo fare una lettura su un avvenimento preciso come dobbiamo comportarci? Ecco un suggerimento pratico.

È questa la lettura dei tarocchi più semplice che tutti possiamo fare subito per noi stessi o per i nostri cari

Esiste una tecnica di lettura davvero semplicissima che possiamo usare per riflettere su noi stessi o per aiutare un amico o un parente. Si tratta della lettura delle tre carte. Possiamo farla utilizzando soltanto gli arcani maggiori, oppure tutto il mazzo di arcani maggiori e minori. Procediamo in questo modo: concentriamoci su una domanda o una questione alla quale vogliamo trovare una risposta. Nel frattempo, mescoliamo accuratamente il nostro mazzo di tarocchi. Poi estraiamo tre carte.

Le tre carte rappresentano il nostro atteggiamento passato, presente e futuro

Disponiamo le carte in ordine, la prima a sinistra, la seconda al centro, la terza a destra. Rappresentano rispettivamente la situazione passata, presente e futura riguardo alla domanda che abbiamo posto alle carte. È questa la lettura dei tarocchi più semplice in assoluto. Scopriamo le carte una per volta e riflettiamo attentamente sulla loro simbologia e sul loro significato. Ricordiamoci che la carta che indica il futuro non consiste tanto in una previsione, quanto piuttosto in un suggerimento o un avvertimento su come potrebbe evolversi la situazione.

Ma non sono soltanto i tarocchi ad annunciare possibili novità nella nostra vita. Secondo la tradizione popolare, infatti, se abbiamo in mano queste due carte giocando a briscola, significa che presto arriveranno dei soldi.