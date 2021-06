É questa la lasagna del momento più incredibile di sempre, squisita e cremosa è ideale per chi vuole fare un figurone in pochi minuti

Chi può resistere al profumo prelibato e al gusto eccezionale di una buona lasagna?

Cremosa, velluta e ricca di sapore, la lasagna rappresenta un primo piatto dal successo assicurato. Una succulenta pietanza che racchiude in sé un universo di bontà che piace a grandi e piccini.

Per chi ha il desiderio di portare in tavola una lasagna strepitosa per stupire gli ospiti, può optare per la ricetta contenuta in questo articolo: “Questa lasagna eccezionale non ha bisogno del forno, è pronta in 10 minuti e sta facendo impazzire il mondo, consigliatissima!”

Inoltre, per preparare una besciamella cremosa e liscia al punto giusto, si consiglia anche “Questa besciamella che tutti stanno portando in tavola è un successo assicurato pronto in un lampo”.

Adesso, invece, allacciamo il grembiule perché si parte per un viaggio sensoriale all’insegna del buon cibo.

La lasagna che presenteremo questa sera è davvero facile, veloce ma soprattutto adatta anche periodo più caldo che l’estate ci regala. Un mix perfetto di pesce e verdura che crea sapori delicati ma molto appetitosi.

Dunque, è questa la lasagna del momento più incredibile di sempre, squisita e cremosa è ideale per chi vuole fare un figurone in pochi minuti.

Tutto l’occorrente per 4 persone

a) 12 sfoglie per lasagne piccole;

b) 400 g di gamberetti;

c) 400 g di zucchine;

d) 500 ml di besciamella;

e) 1 spicchio d’aglio;

f) 40 g di pistacchi (facoltativo);

g) mezzo bicchiere di Marsala secco;

h) sale, olio e pepe q.b.

Procedimento

Il primo step sarà quello di tagliare a rondelle le zucchine e farle cuocere in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio schiacciato. Aggiungere anche un pizzico di sale e se occorre un po’ d’acqua.

Far cuocere per circa 10 minuti poi aggiungere i gamberetti. A questo punto, sfumare con il Marsala per qualche minuto, aggiungere una spolverata di pepe. Poi spegnere e lasciare da parte.

In una pentola con acqua salata far sbollentare le sfoglie, scolarle e adagiarle in una ciotola d’acqua fredda per meno di un minuto. Poi, farle scolare ancora in uno scolapasta.

Imburrare una pirofila e cospargerla di besciamella. Successivamente, procedere con il primo strato di pasta. Infine, versare il condimento di zucchine e gamberetti e procedere nello stesso modo anche per gli altri strati.

Infine, per un tocco davvero da chef stellato, ricoprire l’ultimo strato con i pistacchi tritati.

Far cuocere in forno per mezz’ora e servire calde. Ed ecco perché è questa la lasagna del momento più incredibile di sempre, squisita e cremosa è ideale per chi vuole fare un figurone in pochi minuti.