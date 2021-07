Il concetto di sostenibilità ed ecosostenibilità si sta facendo sempre più presente nelle nostre vite e arriva anche ad influire sui nostri acquisti.

Stiamo attenti/e alla provenienza, al tessuto, alla lavorazione: tutto questo è molto importante per capire la qualità del prodotto. Sta per essere definitivamente sorpassata la concezione consumistica dell’acquisto. Basta comprare molti vestiti di qualità scadente ma a basso prezzo. La nuova tendenza è comprarne pochi, di qualità superiore e ad un prezzo equo. Ma cosa significa prezzo equo? Questa è la guida definitiva per scegliere scarpe ecosostenibili di qualità.

Basi del commercio equo-solidale

Cosa significa prezzo equo? Commercio equo-solidale?

Molte volte si pensa che per vivere una vita sostenibile, anche acquistando abiti sostenibili e solidali, ci vogliano molti soldi. Questo è totalmente sbagliato. È vero che i prezzi rispetto ai vestiti di scarsa qualità, quelli di “tutto a €10”, sono più alti, ma il motivo c’è.

Prima di tutto, bisogna tenere conto della qualità del prodotto. Molto spesso gli abiti ecosostenibili utilizzano fibre vegetali prodotte da agricoltura biologica, senza utilizzare sostanze chimiche nella coltivazione. Non si usano sostanze chimiche nemmeno per colorare i tessuti, che di solito vengono prima sbiancati chimicamente e poi colorati con colori ben poco naturali. Infine, il costo leggermente maggiore del prodotto è dato dal fatto che i prodotti veramente sostenibili, quelli certificati, non utilizzano operai sfruttati e sottopagati o lavoro minorile.

È questa la guida definitiva per scegliere scarpe ecosostenibili di qualità

Veniamo ora alle scarpe. Come scegliere delle scarpe davvero ecosostenibili? Stiamo attenti a tutto quello che abbiamo detto prima. Capiamo, poi, se la gomma e la plastica utilizzate siano riciclabili o riciclate. È anche da tenere in considerazione la produzione della scarpa, cioè come viene prodotta, se nel processo viene utilizzata energia da fonti rinnovabili oppure no.

Stiamo, però, sempre e comunque molto attenti/e al Greenwashing.