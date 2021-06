La crema pasticciera nasce per mano di un pasticcere francese, è una preparazione semplice ma densa e cremosa, a base di latte, uova e farina.

Con questa delizia si possono numerosissimi dolci, pan di Spagna, torte, crostate, i bignè, cannoli, cornetti. Ma è anche deliziosa per essere consumata assoluta, come dessert al cucchiaio. Da essa inoltre nascono numerose altre famosissime creme, come la crema frangipane a base di crema pasticciera e crema di mandorle, la crema mousseline con crema pasticciera e burro, la crema madame con crema pasticciera e crema chantilly. Ne esistono inoltre molte varianti alla nocciola, al pistacchio, a limone, all’arancia, al rum.

La base per la crema pasticcere sono i tuorli d’uovo, lo zucchero e la farina, che può essere sostituita da fecola di patate o con amido di riso o mais.

Quella di oggi è una crema adatta a tutte le esigenze, gustosissima ma leggera in quanto priva di uova, ma anche di latte, ottima per le sue pochissime calorie. Ha un tempo di preparazione di 10 minuti e il suo ingrediente fondamentale è il limone, che è possibile sostituire con pompelmo o arancia.

È questa la deliziosa crema pasticciera con pochissime calorie ottima per farcire le nostre torte estive e mantenersi leggeri e in forma.

Una preparazione delicata adatta a tutti i gusti

Per 300 ml di crema occorreranno:

60 g di stevia;

100g di acqua;

succo di ½ limone;

buccia di 1 limone;

1 cucchiaio di farina;

1 pizzico di curcuma.

Procedimento

In una casseruola mettere metà dell’acqua, la scorza di limone e il dolcificante, portare a bollore e spegnere il fuoco, lasciando la scorza in immersione per almeno 20 minuti. Filtrare lo sciroppo ottenuto e aggiungere la farina e la parte rimanente dell’acqua. Aggiungere il succo di limone e rimettere la crema sul fuoco fino al raggiungimento della consistenza desiderata.

Questa crema è deliziosa sia per farcire torte, croissant, ma anche da aggiungere allo yogurt o sulla frutta a pezzetti come gradevole merenda.

