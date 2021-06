L’estate è ormai alle porte e bisogna adeguarsi anche in cucina, portando a tavola piatti freschi e salutari.

Stesso discorso vale anche per i dolci.

Oggi vedremo come realizzare un dolce semplice, gustoso e che raccoglie dentro di sé tutti i sapori dell’estate. Infatti, è questa la crostata più buona dell’estate che sta facendo impazzire il web per la sua freschezza e facilità di preparazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Pasta Frolla:

a) 300 gr farina 00;

b) 150 gr burro freddo;

c) 130 gr zucchero a velo;

d) 2 tuorli;

e) 1 uovo intero;

f) buccia grattugiata di 1 limone;

g) 1 pizzico di sale.

Ripieno:

a) 200 gr di frutti di bosco;

b) 200 gr di fragole;

c) 550 gr di pesche;

d) 120 gr di zucchero;

e) 40 gr di biscotti digestive.

Procedimento della crostata

Innanzitutto, procediamo con la preparazione della pasta frolla.

In un mixer inseriamo la farina, il burro freddo a pezzi, la buccia di limone e lo zucchero. Una volta ottenuto un impasto farinoso, aggiungiamo 2 tuorli ed un uovo intero.

Trasferiamoci sul piano di lavoro e lavoriamo il composto, fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto. A questo punto, avvogliamolo nella pellicola e lasciamolo riposare in frigorifero per 30 minuti.

Ora passiamo al ripieno. Laviamo e sbucciamo le pesche e poi tagliamole in pezzi da 1-2 centimetri.

Poi versiamole in una padella, insieme alle fragole e allo zucchero.

Dopo aver mescolato un po’, aggiungiamo i frutti di bosco. Continuiamo la cottura a fuoco lento per circa 20 minuti. Quando la frutta sarà morbida e ridotta in poltiglia, trasferiamola in una ciotola per farla raffreddare.

Dopo di che stendiamo la pasta frolla e foderiamo la tortiera, eliminando la pasta in eccesso che ci servirà per le strisce. Bucherelliamo la superficie con una forchetta e sbricioliamo grossolanamente i biscotti. Ora versiamo la frutta in maniera uniforme.

Ora disponiamo le losanghe, sbattiamo un uovo e spennelliamo le striscioline.

Inforniamo per 180° per 40 minuti a forno statico.

Ecco qui, è questa la crostata più buona dell’estate che sta facendo impazzire il web per la sua freschezza e facilità di preparazione.

Approfondimento

Ecco la straordinaria ricetta del ciambellone alle fragole, soffice e goloso, pronto in dieci minuti.