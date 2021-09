Regola principale per stare bene e avere una vita serena è seguire un regime alimentare sano ed equilibrato. Grazie ai prodotti offerti dalla natura si possono apportare importanti nutrienti al nostro organismo, capaci di contrastare oppure prevenire anche gravi patologie. Ad esempio, è nel carrello della spesa che si fa scorta di questo antiossidante nemico del cancro.

Inoltre, seguire la stagionalità degli alimenti da mettere sulla tavola consente di avere a disposizione prodotti freschi e sicuri. Con l’avvicinarsi della stagione invernale, sono tanti i prodotti vegetali dal potere antinfiammatorio in grado di allontanare influenza e raffreddore.

Per contrastarli al meglio è necessario partire dalla colazione, che dà la giusta ricarica per affrontare al meglio la giornata. È questa la colazione perfetta che potrebbe combattere l’influenza e tutti i malanni di stagione, ricca di vitamine capaci di scacciare raffreddore e mal di gola. L’alimentazione, infatti, svolge un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda l’insorgenza, l’impatto e sia per quanto concerne il decorso dell’influenza. Ecco perché è molto importante assumere alimenti ricchi di vitamine, sali minerali e proteine.

La colazione svolge un ruolo molto importante sul nostro organismo e saltarla incide negativamente anche sulla salute del cuore. Proprio come illustrato nell’articolo “Non molti sanno che questa comunissima abitudine a colazione può compromettere la salute del cuore”. Pertanto, se per prevenire l’influenza è importante il vaccino per le persone a rischio, seguire un’alimentazione sana, a partire dalla colazione è fondamentale per tutti. Come consigliato anche dalla Fondazione Veronesi, cominciare la giornata con una spremuta di arancia con due o tre mandarini può essere un toccasana contro le infiammazioni.

I mandarini presenti da novembre a febbraio, mentre le clementine da ottobre, sono un’ottima fonte di vitamina C, potassio, calcio e fosforo. Inoltre, grazie ai loro nutrienti, hanno un’azione antiossidante ed aiutano a proteggere il sistema cardiocircolatorio contrastando l’ossidazione del colesterolo. Oltre agli agrumi, si possono assumere i kiwi, anch’essi ottima fonte di vitamina C. Magari uniti ad uno yogurt bianco insieme ad una manciata di cereali per un apporto anche di vitamina E.

In particolare, la vitamina C contenuta i questi gustosi frutti, sembra possa proteggere dai sintomi respiratori dell’asma. Inoltre sono ricchi di polifenoli e potassio grandi alleati della salute cardiovascolare. Altri frutti tipicamente autunnali in grado di preservarci dai sintomi influenzali sono le mele, da gustare cotte. Infatti preparando un dessert con questi 2 frutti i per ricaricarsi di vitamine e sali minerali.