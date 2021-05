Che passione cucinare! Sbizzarrirsi con le ricette per preparare piatti salati e dolci è una vera goduria per la vista e per il palato. Cucinare per i propri cari e per i propri bambini rende felici. Soprattutto quando si svegliano con il profumo di un dolce appena sfornato. Se vogliamo stupirli, è questa la colazione perfetta che darà brio alla giornata pronta in 10 minuti senza forno e usando pochissimi ingredienti.

La torta in tazza con vari gusti

È questa la colazione perfetta che darà brio alla giornata pronta in 10 minuti senza forno e usando pochissimi ingredienti. Deliziosa e morbida questa torta è l’ideale. È facilissima da fare e quello che occorre è:

a) 40 ml di latte;

b) 120 gr di farina;

c) 50 gr di zucchero;

d) 1 uovo intero;

e) 30 gr di burro;

f) ½ cucchiaino di lievito per dolci;

g) a preferenza scorza di arancia, di limone, di arancia, 2 cucchiaini di cacao, vaniglia.

Preparazione

Per prima cosa mettiamo a fondere il burro e lo lasciamo raffreddare un po’. In seguito prendiamo la tazza, meglio se quella dalla forma allungata, in cui gusteremo il nostro dolce. Direttamente dentro la tazza sbattiamo l’uovo e lo zucchero. Aggiungiamo l’aroma che abbiamo scelto che sia l’arancia, il limone, la vaniglia o il cacao. Aggiungiamo il burro che si sarà raffreddato e continuiamo a mescolare. Uniamo anche la farina e il lievito per dolci mescolando per bene finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati. Alla fine aggiungiamo il latte.

La tazza va quindi messa dentro al microonde selezionando una media/alta temperatura per circa 3 minuti. Il composto dovrebbe gonfiarsi e uscire leggermente dai bordi. La prova del nove la faremo con il classico stuzzicadenti. Se si vuole, sopra la torta possiamo aggiungere per esempio panna e frutta, scaglie di cioccolato, granella di nocciole e così via.

Cambiando l’aroma e la decorazione, la nostra torta in tazza sembrerà sempre un dolce diverso.