Quando si parla di Francia e di gastronomia si pensa subito al foie gras, alla baguette e alle tante salse che accompagnano la carne. Tuttavia, La Francia è un Paese molto simile all’Italia.

Se da una parte in Italia non c’è solo la pasta e la pizza, in Francia non si mangia solo la baguette con il fois gras. Inoltre, la Francia presenta una geografia molto particolare che le consente di avere dei paesaggi molto diversi tra loro e una gastronomia estremamente ricca.

In tutto ciò, ci sono delle città che non hanno nulla da invidiare a Firenze, Bologna o Genova. Perciò, con l’articolo di oggi, vogliamo farvi sapere che è questa la città francese con due fiumi e una gastronomia d’eccellenza. Scopriamo di quale si tratta.

La terza città di Francia

Se Parigi è la capitale economica, sociale, politica e finanziaria indiscussa della Francia ci sono almeno altre due città che dobbiamo conoscere.

La seconda per numero di abitanti è Marsiglia, porto del Mediterraneo che è famosa per aver ospitato tantissimi italiani nel corso della sua storia.

Tuttavia, è della terza città di Francia che noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare oggi: Lione. Capoluogo della regione Alvernia-Rodano-Alpi, Lione è una città europea che dobbiamo conoscere. Vediamo insieme come e perché.

È questa la città francese con due fiumi e una gastronomia d’eccellenza

Lione è quella città francese che, per la posizione ci ricorda Torino, per il centro medievale Genova e per la gastronomia Aosta. La sua bellezza dipende dalla sua geografia, principalmente.

Infatti, la città di Lione sorge vicino alla confluenza di due importanti fiumi francesi: il Rodano e la Saona. La seconda si getta nel primo, proprio a qualche centinaio di metri dal centro della città.

Questi fiumi sono conosciuti anche per i vini eccezionali che si producono lungo il loro corso. I romani scelsero la collina sovrastante questa confluenza proprio per gestire al meglio il commercio che passava su quei fiumi.

La gastronomia

Per chi ama scoprire i prodotti tipici dei luoghi che visita, a Lione deve assolutamente provare le specialità preparate nei buchons. Si tratta, infatti, di trattorie e di osterie tipiche della parte medievale della città, in cui i piatti più caratteristici prevedono l’uso della carne.

La quenelle di Lione è famosa in tutto il Mondo e gli chef la preparano o con la carne di pollo o di pesce. Un altro piatto tipico è la cosiddetta andouillette, una sorta di salsiccia preparata con la trippa. Inoltre, da provare assolutamente la salsiccia di Lione.

