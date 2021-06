La secchezza oculare è un disturbo sempre più frequente. L’occhio è un organo delicatissimo, costantemente sottoposto a stress da agenti esterni e interni. L’inquinamento, le condizioni atmosferiche, lo sforzo visivo possono provocare rossore e fastidi. Col tempo tutti questi elementi possono condizionare lo stato di salute dell’occhio. Perciò la lubrificazione e l’idratazione oculare sono fondamentali per preservare la salute di quest’organo così delicato.

È questa la causa impensabile di secchezza oculare e fastidio quando portiamo le lenti a contatto

Una delle cause più comuni di secchezza oculare è l’utilizzo della pillola anticoncezionale o della terapia ormonale sostitutiva (prescritta alle donne in menopausa). La pillola anticoncezionale è un farmaco utilizzato da tantissime donne per prevenire il concepimento. Si utilizza anche in casi di squilibri ormonali o di patologie specifiche dell’apparato riproduttivo. Si stima che circa il 20% delle donne in Italia faccia uso della pillola anticoncezionale abitualmente come metodo contraccettivo. La sua efficacia infatti è del 99%.

Questo farmaco anticoncezionale non è esente dal provocare effetti indesiderati.

Qui ne elenchiamo solo alcuni:

aumento del peso corporeo;

ritenzione idrica;

rallentamento del metabolismo;

aumento della pressione arteriosa;

ipertensione;

sbalzi d’umore e irritabilità.

Altri effetti collaterali

Un altro effetto collaterale comune ma che in pochi conoscono è proprio la secchezza oculare. L’uso della pillola anticoncezionale provoca in realtà secchezza in tutto il corpo: secchezza cutanea, delle mucose e anche secchezza oculare. Ma la secchezza oculare è probabilmente il sintomo più fastidioso.

Tutta questa serie di effetti collaterali molto spesso sono causa di interruzione della pillola da parte di donne che hanno avuto uno di questi effetti. La secchezza oculare causa fastidio anche quando portiamo le lenti a contatto, rendendole molto difficili da tenere indossate per troppo tempo. Se non si può o non si vuole interrompere la pillola anticoncezionale si può risolvere il problema con delle gocce oculari specifiche per questo disturbo. Ne esistono tantissime in commercio che possono essere utilizzate anche quando si portano le lenti a contatto. Quindi come abbiamo visto è questa la causa impensabile di secchezza oculare e fastidio quando portiamo le lenti a contatto. Ricordiamoci sempre però che è bene farci visitare da un medico se il problema dovesse persistere o peggiorare.