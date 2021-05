Quest’oggi, noi di ProiezionidiBorsa illustriamo ai Lettori un taglio di carne ancora molto sottovalutato, ma che lascerà i nostri commensali a bocca aperta. È un taglio di carne spesso utilizzato per il bollito o come macinato, ma alla brace è davvero un’altra cosa, con poche accortezze da seguire. È questa la carne reale che sta facendo impazzire i macellai perché super richiesta per fare grande figura in banchetti da nobili.

Si tratta della parte anteriore del vitello, è una parte ricavata dai muscoli sulle prime vertebre. È un pezzo che va verso la parte anteriore, più precisamente verso il collo. Si divide in tre parti, la parte vicino alla lombata, la parte centrale e la punta. È abbastanza ricca di grasso, ben distribuito e, proprio per questo, diventa una bistecca da leccarsi i baffi. Di seguito illustriamo come possa diventare gustoso questo taglio di carne, ancora poco conosciuto, per la griglia. Come illustrato nell’articolo “Tanti la ignoravano ma questa carne da barbecue, magra e gustosissima, è la migliore e adesso è la più richiesta nelle macellerie”

Questo taglio di carne, tra l’altro molto più economico delle altre parti è spesso sottovalutato per la griglia. Molti preferiscono fare il brasato o il bollito. Ma provare per credere: la bistecca che ne verrà fuori lascerà tutti estasiati dal sapore super gustoso! Il grasso è ben distribuito e darà ancora più sapore alla carne. Pertanto se abbiamo acquistato questo taglio di carne, magari un 1,5 Kg, possiamo ricavare due/tre bistecche. Se abbiamo gusti semplici, si potrà semplicemente cospargere con sale medio, e poi mettere sulla brace rovente. Farla cuocere 4/5 minuti da un lato e 4/5 minuti dall’altro, a seconda, ovviamente dei gusti.

Si può, inoltre, prima di metterla sulla griglia, farla riposare in una ciotola con olio, rosmarino e un pizzico di sale. Dopo, qualche minuto, mettere sulla griglia ben calda e far cuocere prima da un lato e poi dall’altro. Se, invece piacciono sapori più intensi, potremo applicare della polvere di aglio, cipolla, sale e pepe, lasciando la carne in questa polvere per qualche ora e procedere alla cottura.