Mangiare carne è molto importante per l’essere umano. E questa si può acquistare al supermercato o dal macellaio, con costi però oggettivamente diversi. È importante consumare carne, ma è importante anche non consumarne troppa. Perché mangiare troppa carne non fa bene.

Vari tipi di carne

Esistono moltissimi tipi di carne: come quella di vitello, di maiale, di cavallo e altre. Ognuna di queste ha delle caratteristiche diverse. Alcune sono più morbide, altre dal gusto più forte e altre ancora con pochissimo grasso. La carne con meno grasso solitamente è proprio quella bianca: tacchino o pollo. Mentre invece è questa la carne pregiatissima e gustosissima ricca di ferro, vitamine del gruppo B e amminoacidi essenziali e che si trova facilmente anche qui in Italia.

L’origine della carne

Per sapere da dove viene la carne che si acquista al supermercato si può controllare l’etichetta. Infatti su questa è scritto tutto quelle che bisogna sapere. Ad esempio il paese d’origine, dove è stata allevata e dove è stata macellata. In Italia si trova spesso, oltre alla carne italiana, quella francese e quella svizzera. Se invece si compra dal macellaio allora si può chiedere direttamente a questo la provenienza della carne che si sta acquistando.

In commercio esiste però una carne veramente deliziosa e che almeno una volta nella vita va provata. Stiamo parlando della carne argentina. Solitamente le razze migliori che si trovano sono Angus e Hereford. La carne argentina è molto famosa e arriva sul mercato europeo senza ossa e regolamentata dalle norme sanitarie dettate dalla marcatura CE.

In Italia magari può risultare difficile trovare questo tipo di carne al supermercato. Ma esistono moltissimi ristoranti specializzati in carne argentina. Se però si è fortunati si può trovare dal proprio macellaio di fiducia, altrimenti non resta che provarla al ristorante.

