Con l’estate alle porte, stiamo cambiando molte cose nella nostra vita. Sicuramente abbiamo già fatto una trasformazione nel nostro armadio, riponendo negli scatoloni i vestiti invernali e mettendo sulle grucce quelli più leggeri. Ma i cambiamenti non sono avvenuti solo a livello di vestiario. Infatti, sicuramente, dobbiamo cambiare le nostre abitudini anche a tavola. Per esempio, tutti sanno quanto possa essere difficile assumere carne durante una stagione così afosa. Ma al tempo stesso dobbiamo solo capire quale tipo prendere per poter assumere le proteine di cui abbiamo bisogno. E noi abbiamo un ottimo consiglio da dare. Infatti, è questa la carne migliore da mangiare d’estate per avere tutte le proteine di cui abbiamo bisogno senza soffrire il caldo.

Prendiamo il vitello ma solo con questi condimenti

Il vitello sarà sicuramente un’ottima scelta per quest’estate. In questo modo, infatti, potremo godere della buona carne senza soffrire troppo l’afa estiva. Ma facciamo attenzione. Prendere solo la carne non sarà sufficiente. Infatti, ciò che farà la differenza sarà anche l’abbinamento che sceglieremo di fare con altri cibi. Per esempio, per accompagnare il vitello, possiamo scegliere avocado, frutta secca e frutti di bosco. E potremmo realizzare con essi un’ottima tartare. In questo modo, infatti, avremo la possibilità di assumere le proteine che vogliamo non avendo alcun problema con il caldo incombente. Perciò, ora lo sappiamo. È questa la carne migliore da mangiare d’estate per avere tutte le proteine di cui abbiamo bisogno senza soffrire il caldo.

Ma se il vitello non dovesse rientrare nei nostri gusti, c’è una soluzione ancora più semplice

Dunque, il consiglio è quello di creare una tartare con carne di vitello e con gli ingredienti appena indicati. Ma, se non ci dovesse piacere questo piatto, nessuna paura. C’è un’altra soluzione al problema ed è molto più semplice e banale di ciò che potremmo pensare. Infatti, per assumere carne durante l’estate senza soffrire troppo il caldo, potremmo optare per gli insaccati. Freschi e leggeri, sazieranno sicuramente la nostra fame.

