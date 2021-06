In cucina, come nella moda, le tendenze cambiano di continuo e quello che andava di moda due anni fa ora è ormai obsoleto. In pochi lo sanno, ma, anche per quanto riguarda il cibo che mangiamo, esistono tendenze, mode e cambiamenti radicali.

Se pensiamo alla carne, dobbiamo sapere che in passato era considerata di qualità una carne più grassa di quella che ora troviamo in vendita. A causa dello spauracchio dei grassi alimentari, ora la carne, per essere considerata desiderabile, deve essere magrissima con meno grasso possibile.

In realtà, se vogliamo dalla nostra carne qualità e sapore, il grasso deve essere presente, per questo oggi vedremo qual è la carne migliore che c’è anche se in pochi lo sanno.

Una caratteristica che ne assicura la prelibatezza

Una cosa che in molti ignorano è che la carne deve avere delle parti grasse per essere buona. Se la carne è troppo magra, ci sarà il rischio che sia troppo filacciosa e non abbastanza tenera, mentre il grasso la rende più burrosa e tenera.

La tendenza nel mondo della carne, proprio per questi motivi, sta cambiando, infatti la carne più prelibata e costosa del mondo è una carne con ampie e numerose venature di grasso, il manzo di Kobe. Questa carne giapponese così famosa è caratterizzata dalla marmorizzazione del grasso, che è distribuito in maniera uniforme in tutta la carne.

I fortunati che l’hanno provata riportano che è tenerissima e ha una consistenza burrosa che si scioglie in bocca.

È questa la carne migliore che c’è anche se in pochi lo sanno

La carne migliore che possiamo cucinare, quindi, non è quella priva di grasso, ma quella che ha la giusta quantità di grasso distribuita in maniera uniforme. Queste caratteristiche renderanno la nostra bistecca molto sana e molto tenera, con il giusto equilibrio tra nutrienti.

Si sbaglia a demonizzare i grassi perché nell’alimentazione hanno una loro necessaria funzione. Anche nella carne, come in ogni altro cibo, vale questa regola. Se vogliamo trovare carne che rispecchi queste caratteristiche dovremo cibarci o di cacciagione o di carne proveniente da allevamenti non intensivi. Noteremo subito un gusto diversissimo, più genuino e naturale, provare per credere.