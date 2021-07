Ci sono tanti miti che riguardano il cibo che diffondono delle informazioni sbagliate. Fra queste, c’è la convenzione che la carne rossa sia la più grande fonte di ferro. In realtà, è questa la carne magra più ricca di ferro, la migliore per combattere stanchezza e malattie. Si tratta di una carne bianca che tutti conosciamo. Quindi, il colore rosso della carne non ho niente a che fare col suo alto contenuto di ferro.

Carne bianca ricca di ferro

Solitamente, siamo abituati a pensare che dobbiamo fare una scelta. O mangiare della carne rossa ricca di colesterolo, o mangiare della carne bianca povera di ferro. La realtà però è ben diversa. Infatti, fra le varie opzioni che la natura ci offre, c’è una carne bianca, magra e ricchissima di ferro. Questo la rende un tipo di carne adatto a tutti: dai bambini piccoli agli anziani. Soprattutto, non fa aumentare il colesterolo, anzi, è molto indicata per le diete. Scopriamo di quale carne si tratta.

È questa la carne magra migliore per combattere stanchezza e malattie

La carne magra più ricca di ferro che abbiamo tutti a disposizione è il tacchino. Una carne gustosa e molto versatile. Povera di grassi è molto ricca di ferro, essenziale per il trasporto di ossigeno nel sangue. Avere carenza di ferro può comportare diversi problemi. Ad esempio, stanchezza e spossatezza, ma anche scarsa concentrazione e sistema immunitario più debole. Sono in molti ad avere una carenza di ferro senza saperlo. In particolare, è un problema che colpisce soprattutto le donne.

Per questo è importante mantenere una dieta equilibrata che includa anche la dose raccomandata di ferro. Quindi, ognuno di noi dovrebbe mangiare 14 mg di ferro al giorno. Per avere una migliore idea del nostro fabbisogno, però, possiamo affidarci alle analisi del sangue e al consiglio del medico.

Sicuramente però, sostituire bistecche e maiale con un gustoso tacchino può portare tanti benefici alla nostra salute.

Approfondimento

