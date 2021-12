In questo periodo di feste natalizie, ci troviamo spesso ad affrontare, con allegria, abbondanti mangiate. Tra alberi addobbati, luminarie colorate e pacchetti da scartare ci piace stare con i nostri familiari e gli amici più cari. Condividiamo il piacere della compagnia e della gioia che ci lega alle feste di Natale. Un appuntamento irrinunciabile per la maggior parte di noi è il cenone di San Silvestro. La notte di Capodanno, molti di noi scelgono il brindisi in piazza oppure il classico cenone. In questi tempi di pandemia, purtroppo sarà difficile partecipare ad eventi organizzati. Per questo la maggior parte di noi si ritroveranno tra pochi, ma buoni amici intimi. Come stupirli con una ricetta classica, ma originale? Ci sono piatti che siamo soliti cucinare per Capodanno come, per esempio, le lenticchie o il cotechino. Quest’ultimo non piace proprio a tutti, ecco quindi una valida alternativa: il polpettone.

Ecco una ricetta classica ma mai fuori moda

Il polpettone è indubbiamente un piatto sfizioso e abbondante che ci piace in svariate forme e tipi di cotture. Questa è una semplice ma efficace ricetta: innanzitutto scegliamo la carne, useremo 500 grammi di macinato di maiale e 500 grammi di macinato di manzo. Partiamo dal creare l’impasto quindi in un’abbondante ciotola versiamo il macinato insieme ad un trito di aglio, prezzemolo e noce moscata. Successivamente aggiungiamo due uova e una buona dose di pangrattato. Una volta creato l’impasto lo stendiamo e aggiungiamo la farcitura interna: mortadella, fontina e, se ci piacciono, anche uova sode. Ora arrotoliamo il nostro polpettone e lo immergiamo per qualche minuto in olio bollente. Non c’è bisogno di friggerlo, ma solo compattarlo.

È questa la carne in padella da cucinare per Capodanno e non è il cotechino

Ora passiamo alla cottura definitiva che faremo in una padella antiaderente. Innanzitutto, creiamo un bel tappeto di carote tritate e le soffriggiamo per 2 minuti insieme ad uno spicchio d’aglio intero. A questo punto adagiamo il polpettone nella padella e lo lasciamo cuocere per circa 20 minuti girandolo delicatamente di tanto in tanto. Una volta che portiamo il nostro polpettone a cottura definitiva, lo possiamo sfumare con un bicchiere di vino bianco. Ed ecco qua il nostro polpettone, che farà contenti i nostri amici, dai più grandi ai più piccoli. È questa la carne in padella da cucinare per Capodanno e non il cotechino. Possiamo accompagnare questa ricetta con un bel vino rosso corposo come, per esempio, il cannonau di Sardegna. E, ovviamente, con un contorno di patate in padella o purè.