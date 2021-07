È questa la California d’Italia con spiagge bellissime e ristoranti favolosi

Quando si parte per il Sud dell’Italia, tutti vorrebbero andare in posti segreti, realtà tutte da scoprire, non contemplate dagli itinerari classici. Abbiamo già scritto sulla Calabria segreta al confine con la Puglia e la Basilicata.

In effetti lo sperone d’Italia che si affaccia tra Adriatico e Jonio, offre ancora molti angoli sconosciuti. Ecco la California d’Italia con spiagge bellissime e ristoranti favolosi, scovati dagli Esperti di Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa.

Mesagne, la città del cuore

Alle porte della città bianca di Ostuni ci sono borghi piccoli e tutti da visitare. Come Torre Colimena, affacciata sullo Jonio, con ristorantini sul porto che ci deliziano con il pescato del giorno e la malvasia locale.

Mare bellissimo anche a San Pietro in Bevagna. Per un tuffo nella storia, dall’archeologia messapica al barocco, il paese degli innamorati, Mesagne, che vanta un centro storico a forma di cuore.

Le piscine naturali tra Jonio e Adriatico

Per trovare un po’ di refrigerio tranquillo nelle piscine naturali di Marina Serra bisogna andarci all’alba. Perché poi arrivano tutti.

Meglio scappare nella macchia mediterranea di Torre Guaceto, dove si avvistano i fenicotteri. O tra i profumi di Porto Selvaggio, per una passeggiata balsamica nella pineta ricca di sentieri.

Oppure a San Foca, nel Salento Adriatico, per visitare l’incredibile Grotta della Poesia, alla quale si accede da un’altra vasca naturale, scavata nella roccia e con acqua trasparente. Un lago tutto verde si trova vicino alle ex cave di bauxite appena fuori Otranto.

Notti indimenticabili alle sagre

Cappelli da cow boy o da bovaro, stivali con le frange, collane di perline. Chissà perché in Puglia amano tutti vestirsi come se fossero in California. Sarà perché l’atmosfera elettrizzante delle spiagge è la stessa.

Il miglior tramonto è quello che si ammira al faro di Santa Maria di Leuca, con sullo sfondo il profilo dell’Albania.

Per cenare, tuffiamoci di sagra in sagra per un’esperienza imperdibile a base di melanzane, friselle, cozze, friggitelli, lumache.

È questa la California d’Italia con spiagge bellissime e ristoranti favolosi

Le code per la cassa e il buffet sono lunghe, anzi estenuanti. Dunque, organizziamoci. Ci si alza a turno dal tavolo armati di pazienza. Mentre gli altri commensali giocano a scacchi, a carte, bevono vino rosso e bianco coi taralli. Ma soprattutto ascoltano la musica e fotografano le band locali che suonano dal vivo jazz, pizzica e taranta.

Tra le più gettonate e divertenti, quella del polpo a Melendugno. La cucina è straordinaria e il divertimento è assicurato.