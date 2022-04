È proprio questo l’ingrediente segreto per alette di pollo goduriose e saporite perché lascerà tutti a bocca aperta ed è impensabile

Noi italiani, si sa, siamo spesso molto affezionati alle ricette tramandate in famiglia. Non dimentichiamo però che la cucina è una continua sperimentazione. Inoltre, molti ingredienti si fondono perfettamente anche se vengono da contesti diversi. Recentemente, ad esempio, ci ha colpito sapere che secondo questa classifica il migliore olio e il miglior produttore di extravergine al Mondo vengono da questi due Paesi. Eppure, non dovremmo mai smettere di conoscere bontà che vengono da altre culture.

Così oggi ci dedichiamo ad un mix di sapori che viene dagli Stati Uniti. Tutti conosceranno le alette di pollo. Croccanti, saporite, da spizzicare una dopo l’altra con salse e spezie. Ebbene, pochi ci crederanno ma la Coca Cola è fenomenale per guarnirle. È proprio questo l’ingrediente segreto per alette sfiziose che dobbiamo provare. Così ecco la ricetta semplicissima da leccarsi i baffi.

La preparazione

Per due persone basteranno 6 alette di pollo, un limone, una grattata abbondante di zenzero, una cipolla tritata o a rondelle, aceto, olio EVO e circa 20 cl della nota bevanda saporita e zuccherina nordamericana. Molti ci parlano dell’importanza della marinatura per la preparazione di questa delizia. Ed è vero, perché la carne si deve ammorbidire e insaporire. Per questo basterà unire il succo di un limone, l’olio e lo zenzero. Di recente avevamo visto la capacità impressionante di questo succo di frutta per marinare. Potremmo aggiungerne una goccia per fornire un aroma tropicale e fresco. Manteniamo la carne nella marinatura per circa un’oretta.

Ora possiamo infornare in una pirofila, con le alette immerse nella marinatura. Una volta che la pelle delle alette è ben rosolata, possiamo aggiungere la cipolla (tritata o a rondelle). Aumentiamo la temperatura ad almeno 180° per un’altra mezzora e versiamo un po’ alla volta la Coca Cola, in modo da irrorarle.

È proprio questo l’ingrediente segreto per alette di pollo goduriose e saporite perché lascerà tutti a bocca aperta ed è impensabile

Questa bevanda è saporita e zuccherina. L’ideale per creare un amalgama avvolgente. Proviamo a mantenere il fondo di cottura della pirofila non troppo liquido. A fine cottura possiamo togliere le alette ed aggiungere qualche goccia di aceto sul fondo della pirofila.

In questo modo il sugo si restringerà ulteriormente, aromatizzandosi. Possiamo dare una scottata finale in padella con un cucchiaino di zucchero di canna per caramellare il tutto.

