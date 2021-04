In queste righe parleremo di un dolce con la d maiuscola. Un dolce che conosciamo e che amiamo tutti. Stiamo parlando della torta di mele. Il procedimento non è difficile. Serve solo un po’ di iniziativa e saper seguire alla lettera tutti i passaggi delle ricette. È importante sperimentare, provare e riprovare per ottenere il risultato migliore. Come si dice sbagliando si impara.

Questa è una torta perfetta per tante occasioni. È perfetta per colazione accostata ad una buona tazzina di caffè o di latte. C’è chi la preferisce a merenda insieme ad una tazza di tè e chi ama gustarne una fettina prima di andare a dormire.

Quando decidiamo di prepararla in casa è importante seguire i consigli dei più esperti, questo per far sì che il risultato sia ottimo.

Cosa c’è da sapere

Ad esempio, è fondamentale conoscere il tipo di mela migliore da utilizzare, stiamo parlando delle mele golden che sono farinose al punto giusto.

È importante sapere quali sono gli aromi migliori da accostare che di solito sono la cannella e la vaniglia. C’è chi ama questa torta anche con la crema. Questa è una variante della tipica torta di mele classica ma comunque molto gustosa.

Ma l’errore di cui oggi vogliamo parlare lo scopriamo insieme continuando a leggere queste righe.

Infatti, è proprio questo l’errore clamoroso da evitare che commettiamo sempre tutti quando cuciniamo la torta di mele.

Purtroppo, la maggior parte di coloro che si apprestano a cucinare qualcosa hanno la tendenza di sbirciare la propria ricetta che si sta cuocendo in forno.

In effetti questo è sintomo di curiosità e di tendenza a mantenere il controllo.

Questa abitudine seppur insignificante e di poca importanza potrebbe compromettere la maggior parte delle nostre creazioni in cucina.

Nessuno ci pensa mai ma aprire e chiudere il forno durante una cottura influisce negativamente su qualsiasi tipo di ricetta.

In questo caso sulla nostra torta di mele. Infatti, il calore che viene disperso ad ogni apertura potrebbe compromettere la cottura omogenea di cui la nostra torta ha bisogno.

Il consiglio fondamentale da seguire è quindi quello di fidarci dei minuti che leggiamo sulle ricette e fidarci del nostro elettrodomestico preferito.

Alla fine dei minuti necessari avremo il nostro risultato perfetto.