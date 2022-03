Affrontare il caro bollette può essere una vera sfida per molti. Ogni mese il totale si alza e spesso non si sa come evitarlo.

Anche se l’inverno volge al termine, in certi territori si continuerà a scaldare ancora per un po’. Il riscaldamento è una delle cause delle bollette salate, spesso perché non si applica alcuno escamotage per risparmiare.

Un buon modo per farlo è controllare e pulire regolarmente la canna fumaria dei propri camini e stufe. Anche le stufette elettriche e i condizionatori possono far schizzare le bollette alle stelle. Tuttavia, c’è un altro sistema di riscaldamento molto comune che spesso si sottovaluta e che invece potrebbe essere un vero salasso.

È proprio questo l’errore che costa caro a molti nella bolletta del riscaldamento e non c’entrano stufette elettriche o condizionatori

I sistemi di riscaldamento, soprattutto quelli più tradizionali, sono spesso molto dispendiosi. Per questo chi ha l’opportunità di rinnovarli potrebbe avere dei grandi vantaggi economici nel lungo periodo. Rendere la propria casa più connessa, tecnologica e intelligente è un buon modo per monitorare meglio i propri consumi. Inoltre, si possono anche sfruttare delle applicazioni per gestire i consumi e risparmiare, semplicemente tramite il proprio smartphone.

Prima di fare questo passo, però, molti potrebbero avere a che fare con i tradizionali termosifoni. Tanto amati nelle giornate più fredde, molti li usano anche per far asciugare il bucato o per scaldare i vestiti per il giorno dopo.

Tuttavia, i termosifoni possono disperdere molto calore se usati nel modo sbagliato. Spesso si tratta di abitudini apparentemente banali, ma che possono davvero peggiorare la situazione.

È proprio quest’ultimo l’errore che costa caro in bolletta, ossia mettere i vestiti ad asciugare accanto o sopra il termosifone. Infatti, è una delle azioni peggiori che si potrebbero fare, perché i vestiti assorbono il calore rubandolo all’ambiente circostante.

Cosa fare per risparmiare ottimizzando il calore del termosifone

Un consiglio per ottimizzare il calore emesso dal termosifone è evitare di coprirlo. Il principio è lo stesso dei vestiti. Coprendo il termosifone si va a creare un muro che impedisce al calore destinato alla stanza di passare. Anche una semplice mensola, sebbene molto comoda, rischia quindi di fare danno.

Purtroppo, si sa che i termosifoni non sono il massimo dal punto di vista estetico e viene voglia di coprirli. Se proprio si devono nascondere, si possono pitturare dello stesso colore della parete e si otterrà un bell’effetto estetico, ma risparmiando calore.

Un altro escamotage prevede di inserire una superficie riflettente nella parte posteriore del radiatore. Per farne una da sé, basta incollare della carta stagnola su un cartoncino grande quanto il termosifone e posizionarlo sulla parete.

In commercio si trovano anche i radiator booster o ventilatori per caloriferi, dei dispositivi che attraverso delle ventole irradiano maggiormente il calore nella stanza.

