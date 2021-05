Tra le spese fisse che si devono affrontare le bollette gravano sempre. La spesa che si deve affrontare però varia in base al nostro consumo. Si può quindi risparmiare o far salire il costo delle bollette. Dipende tutto da nostri accorgimenti e abitudini. A volte però ci sono degli sprechi invisibili. Noi non ce ne accorgiamo ma pesano sulla spesa finale. In questo articolo vogliamo proprio evitare questi sprechi inutili. Sveleremo che è proprio questo l’errore banale che tutti commettono inconsapevolmente che fa salire le bollette e come è facile evitarlo.

Si guarda sempre in grande

Quando decidiamo di voler risparmiare sulla bolletta elettrica ci concentriamo su determinate cose. I grandi elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie sono le prime cose. Cerchiamo allora di farle partire solo a pieno carico. Oppure le facciamo andare nelle fasce orarie meno dispendiose. Fin da piccoli poi ci viene insegnato di non tenere le luci accese nelle stanze dove non servono. Ma non è di questo che vogliamo parlare. Nelle prossime righe scopriremo che sono dei dettagli più piccoli a farci sprecare denaro inutilmente. Allora vediamo che è proprio questo l’errore banale che tutti commettono inconsapevolmente che fa salire le bollette e come è facile evitarlo.

Abbiamo la casa invasa

Se ci pensiamo bene ci sono degli oggetti che usiamo più di tutto il resto. Stiamo parlando di cellulari, tablet e computer. Per la frequenza di utilizzo, e perché le batterie non durano molto li carichiamo spesso. Se ci si pensa abbiamo infatti la casa invasa da cavi per la ricarica di questi oggetti. Magari ne abbiamo uno per ogni stanza pronto all’eventualità. Ecco è proprio qui l’errore. Non tutti sanno che il caricabatterie lasciato attaccato alla presa consuma energia anche se non è attaccato ad un dispositivo. Quindi consumerà elettricità incessantemente alzando di conseguenza il prezzo della bolletta. Basta una piccola accortezza quindi per risparmiare. Dopo aver caricato il dispositivo bisogna sempre staccare la spina.