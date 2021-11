Sta conquistando tutti per essere già al tatto morbida, soffice e avvolgente. Per chi la vede, poi, non risulta per nulla ostentata ed, anzi, indica un temperamento amichevole e rilassato. È adatta dunque a una varietà sorprendente di abbinamenti.

Ma per quanto possa sembrare una tendenza dell’ultimissimo periodo, aveva già avuto un’epoca di splendore intorno agli anni ’60 e ’70. Anche perché viene realizzata con un metodo di lavorazione intuitivo ed antico, che è quello dell’intreccio. È proprio questo l’accessorio super trendy e versatile che è un’ottima idea regalo alla moda e non può mancare nel nostro armadio.

Intreccio e semplicità

Ecco le caratteristiche sorprendenti della cravatta in maglina o a tricot. Una splendida idea regalo che possiamo fare a noi stessi o a qualche persona cara. Con la relativa spiegazione che non si tratta del classico accessorio serioso e pesante. Sono molti infatti a relegare la cravatta ad un utilizzo esclusivamente formale e un poco antico. Potrebbe dunque essere interessante conoscere l’insospettabile origine di questo accessorio.

Sono evidenti le sue caratteristiche che la distinguono dall’usuale mondo delle cravatte. In primo luogo, la forma del tessuto, che rappresenta una vera e propria tecnica di lavorazione che incrocia i tessuti (come nel più tradizionale concetto di lavorazione a maglia), evitando le cuciture. E poi, la forma della cravatta, che anziché svilupparsi con ampiezze diverse scende parallelamente. Quando cioè vediamo una cravatta priva della punta, verosimilmente si tratta di una realizzata in maglina o a tricot. Ed ecco il primo suggerimento che possiamo fornire. Non bisognerebbe appiccarle all’armadio, ma conservarle arrotolate. Questo anche in considerazione del tessuto utilizzato per crearle, ovvero a dire seta e cotone, oppure lana.

Se non siamo interessati a questo accessorio per noi stessi, possiamo considerarlo per un regalo semplice e verosimilmente molto apprezzato. Si tratta infatti di un accessorio universale, perché normalmente non esistono taglie delle cravatte. Fanno eccezione le persone alte circa sopra il metro e novanta, per i quali esistono cravatte chiamate XL. La lunghezza di questi pezzi è maggiore, circa 165 cm, per garantire alla cravatta di coprire una buona parte di camicia.

Un motivo ulteriore per regalarla è il seguente. Se anche il destinatario è una persona abituata a vestire casual, possiamo ricordargli che questa cravatta si potrebbe abbinare benissimo ad un jeans. Sta a noi semplicemente trovare un motivo e un colore che pensiamo possa donargli particolarmente. Ma sarà verosimilmente apprezzato, perché potremmo introdurlo alla scoperta di un nuovo mondo. Ricordiamo poi che per la stagione invernale è da preferire la tipologia in lana, perché più pesante. Seta e cotone andranno benissimo per le stagioni più calde.

Per chi invece si stesse chiedendo quale cravatta portare seconda la forma del proprio viso, ecco qualche importante dritta.