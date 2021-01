Fra i tanti comportamenti del cane ce n’è uno che più degli altri attira immancabilmente l’attenzione, come proprio quando il cane gira attorno a sé stesso per mangiarsi la coda. Un gesto che subito attira l’attenzione e molto spesso anche l’ilarità di chi è presente, ma non tutti ne colgono il vero motivo. È proprio questo invece il vero significato del perché il cane si morde la coda.

Il cane e la sua coda

Una delle cose che il cane fa di più con la sua coda è quella di comunicare. La lingua del cane potremmo ben dire che è la sua coda, e chi sa interpretarne i movimenti allora ben capisce anche cosa il cane vuol comunicare. E’ il caso di quando il cane scodinzola con la sua coda, che molti attribuiscono ad uno stato di gioia, o al fatto che il cane voglia giocare.

Le immagini famose

In effetti la stessa interpretazione viene data in genere da tutti quelli che vedono un cane che gira intorno a sé stesso per cercare di afferrare con la bocca la sua coda. Ci sono anche delle fotografie famose che mostrano questo rincorrersi. Una è certamente quella del grande fotografo siciliano Ferdinando Scianna, ripresa sui Ghat del Gange a Benares nel 1972.

Molti nel vedere il cane che insegue la sua coda si mettono a ridere e pensano che il cane si stia divertendo. Ma è proprio così?

È proprio questo il vero significato del perché il cane si morde la coda

Uno studio un po’ curioso è stato fatto da una ricercatrice e poi pubblicata su una famosa rivista. Charlotte C. Burn, dottore del The Royal Veterinary College nel Regno unito, ha dovuto visionare migliaia di video pubblicati volontariamente sui social, per farne una valutazione scientifica.

Ebbene le conclusioni sono state che mentre la stragrande maggioranza dei padroni ride e ritiene che il comportamento del cane sia dovuto al gioco, invece emerge che nella più parte dei casi il cane manifesta problemi o psicologici o di salute. Un risultato che contraddice molto l’opinione comune e che richiede la visita da un veterinario.

