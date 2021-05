È proprio questo il periodo dell’anno più adatto per l’acquisto e il consumo di questo gustosissimo pesce azzurro, che costa poco e fa benissimo

Durante la primavera inizia la stagione delle sarde o sardine, che si protrae fino alla fine dell’estate. Questo pesce azzurro è molto prezioso, perché ha un alto indice proteico, ed è ricco di quei grassi definiti “buoni”, di vitamine e di sali minerali. Quindi è indicatissimo per una dieta sana ed equilibrata.

La sua carne è leggera, questo lo rende facilmente digeribile, ed è molto versatile, quindi si presta a moltissime ricette. Altro che pesce povero! Durante la primavera e l’estate, la carne delle sarde è più grassa, e le dimensioni di questi animali sono maggiori, in generale. Ecco perché è proprio questo il periodo dell’anno più adatto per l’acquisto e il consumo di questo gustosissimo pesce azzurro. Durante il periodo più caldo dell’anno, questo pesciolino si muove in giganteschi banchi, nel mar Mediterraneo e spadroneggia nei mercati e nelle pescherie di tutta Italia.

Per saperne ancora di più sulle fantastiche caratteristiche di questo pesce

La stagionalità è importante anche per i prodotti ittici

La stagionalità è una cosa che non riguarda solo le verdure e la frutta, come si potrebbe erroneamente pensare, ma ha una sua grande importanza anche nel mondo della pesca.

Rispettare la stagionalità dei prodotti ittici è sinonimo di qualità del prodotto, in primis. Chiaramente se di stagione, il prodotto acquistato sarà migliore perché più fresco. Ma non solo. È importantissimo anche per l’ambiente. Un pesce di stagione e possibilmente locale, permette di ridurre i costi di trasporto delle importazioni. Questo significa che il prodotto avrà un costo più basso per l’utente, ma anche l’ambiente ne gioverà. Meno trasporti vuol dire meno emissioni di CO2 nell’ambiente. Ecco perché è proprio questo il periodo dell’anno più adatto per l’acquisto e il consumo di questo gustosissimo pesce azzurro.

Se poi si riflette su quanto oggi siano purtroppo inquinati anche i nostri mari, la scelta di pesciolini di piccole dimensioni è ulteriormente preferibile. I pesci di piccole dimensioni, infatti, a differenza di quelli a cicli vitali più lunghi e di grandi dimensioni, contengono meno metalli, come il mercurio, che sono pericolosi per la salute. Ecco un motivo in più per scegliere le sarde.