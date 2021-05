In cucina ci sentiamo imbattibili. Adoriamo cucinare piatti nuovi e studiamo attentamente nuove ricette.

Seguiamo programmi tv e consigli sui giornali per offrire ai nostri ospiti pietanze uniche e indimenticabili.

Nell’ultimo periodo ci siamo avvicinati ai dolci. L’arte della pasticceria ci ha sempre incuriosito e abbiamo deciso di dare il meglio di noi.

Esiste un dolce che possa catturare l’attenzione dei nostri invitati? Che li incuriosisca così tanto da chiederci il bis?

Anche questa volta la Redazione di ProiezionidiBorsa correrà in nostro aiuto. Consigliandoci un dolce che lascerà a bocca aperta tutti i nostri ospiti. Scopriamolo insieme.

È proprio questo il dolce che sta spopolando sul web e che ci farà sentire come i migliori chef

In tutti questi anni abbiamo sempre sentito parlare dei più classici dolci. Dal tiramisù alla crostata. Dalla torta di mele alla torta margherita. Tutti ottimi dolci che però ci hanno abbastanza annoiato.

Cerchiamo una nuova ricetta che possa essere semplice ma pur sempre sfiziosa. Da poter fare velocemente o anche come attività per passare del tempo con i nostri bambini.

Se vogliamo incuriosire i nostri ospiti dovremo preparare loro il pan di lana. Questo pane assume la fisionomia dei più comuni rotoli di lana ma in questo caso avremo un intreccio di pan brioche.

Ci serviranno solo i più classici ingredienti di cucina per ottenere la nostra versione di questo fantastico e gustoso pane.

È proprio questo il dolce che sta spopolando sul web e che ci farà sentire come i migliori chef. In poche semplici mosse otterremo una chicca che potrà essere gustata sia come dolce che come spuntino.

Troveremo facilmente sul web la ricetta che più fa al caso nostro. E potremo decidere se farne una versione dolce o salata.

Si può aggiungere anche…

Quello che pochi di noi sanno è che questo pan di lana può essere farcito a piacere. Potremo inserire nell’impasto della marmellata o delle gocce di cioccolato. Se vorremo farne una versione salata, allora aggiungeremo pezzettini di formaggio o un po’ di olive.

Ma non dimentichiamoci che, se vogliamo servirlo al naturale, potrà accompagnare ogni nostro pasto dando il giusto tocco di unicità.

Che sia dolce, salato o al naturale, in ogni caso il risultato sarà garantito. I nostri ospiti parleranno solo più di questo pane tanto semplice quanto speciale.

