Il nemico peggiore di ogni bagno è l’umidità. Può creare tantissimi problemi, come muffa, macchie sulle pareti, cattivo odore e tanti altri piccoli disagi molto fastidiosi.

Oltre a essere antiestetiche, le macchie di muffa sono anche pericolose per la salute. Lo riporta il Ministero della Salute, che sottolinea come la vicinanza con la muffa aumenterebbe problemi respiratori, asma e tosse notturna e diurna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per eliminare questi problemi esistono diversi metodi tradizionali come, ad esempio, deumidificatori e aspiratori. Esistono, però, anche altri metodi, molto più naturali ed efficaci.

Stiamo parlando, infatti, di alcune piante che sarebbero in grado di assorbire l’umidità in eccesso, soprattutto in zone molto umide della casa, come il bagno. La prima di cui parleremo è una pianta davvero fantastica, non solo per la sua utilità contro l’umidità, ma anche dal punto di vista estetico. Scopriamola subito.

È proprio questa la pianta meravigliosa che tutti vogliono in casa perché perfetta per assorbire l’umidità

La natura è sempre in grado di sorprenderci con i suoi poteri. È incredibile, infatti, come alcune piante riuscirebbero ad assorbire l’umidità in eccesso presente in un ambiente, per trasformarla in nutrimento utile a loro stesse. In pratica funzionerebbero come un deumidificatore.

Una delle piante più belle della categoria è la begonia. Oltre a essere una pianta altamente decorativa, la begonia vive molto bene negli ambienti umidi e nei terreni ben drenati. Ha bisogno di un’esposizione media alla luce e in un ambiente umido prospererà. Ecco perché è proprio questa la pianta meravigliosa che tutti vogliono in casa perché perfetta per assorbire l’umidità.

Senza dimenticare che esiste una particolare specie di begonia che è il desiderio proibito di tantissimi perché profuma delicatamente tutta la casa. Ma non è tutto.

La pianta simpatica ai panda

Esistono anche altre piante che riuscirebbero ad assorbire l’umidità. E tra queste c’è anche il bambù.

Una pianta come questa è l’ideale per deumidificare un ambiente. La sua forma caratteristica l’ha resa una perfetta pianta da appartamento, che si abbina benissimo ai diversi stili d’arredo. Essendo una pianta che cresce benissimo in ambienti umidi, vivrà benissimo in un bagno. In uno spazio piccolo, però, consigliamo la variante nana del bambù, che cresce poco e non ha bisogno di particolari cure.

L’amatissima orchidea

Anche l’orchidea è una pianta perfetta per vivere in un clima umido. Sono piante abbastanza delicate, e infatti facciamo attenzione perché molte muoiono a causa di questo stupido errore che commettono tutti.

Le orchidee prospereranno benissimo in un bagno umido, ma avranno bisogno di molta luce.

Approfondimento

Un balcone fioritissimo da far invidia ai vicini con queste 3 piante autunnali resistenti al freddo.