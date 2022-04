È possibile sapere se la meningite ha una forma grave effettuando questo semplice ed economico esame del sangue

Una membrana avvolge il cervello e il midollo spinale. Questa viene definita meninge. Quando questa membrana viene infettata, si infiamma e si parla di meningite. È una condizione che può colpire chiunque, statisticamente è più diffusa nei soggetti con un sistema immunitario debole. Oppure nei bambini e nei giovani.

Le cause della meningite sono diverse, può essere di tipo virale, batterica oppure anche fungina. La più comune è quella di tipo virale, fortunatamente di solito non si manifestano sintomi gravi e si risolve in una decina di giorni. Invece, la meningite di tipo batterico è molto grave e il malato rischia addirittura la vita. Il periodo di incubazione batterica va dai 2 ai 10 giorni. Il malato è contagioso nella fase acuta della meningite, cioè quando sviluppa effettivamente i sintomi.

La meningite crea nel malato una situazione sintomatica simile per certi versi all’influenza, dunque mal di testa, stanchezza, febbre e nausea. Secondo uno studio italiano è possibile sapere se la meningite ha una forma grave effettuando un esame del sangue semplice ed economico. La ricerca, pubblicata su Frontiers in Medicine, pone al centro del suo interesse il D-dimero, prodotto dalla degradazione della proteina fibrina. Questo è responsabile dei coaguli e lo studio lo ha utilizzato come una sorta di spia per la previsione di complicanze legate alla meningite.

Tradotto in parole più semplici, sarebbe sufficiente effettuare un semplice esame del sangue per verificare i livelli di D-dimero. Attraverso l’analisi di questo elemento, si potrebbe verificare l’esistenza di eventuali problemi di coagulazione. L’Ospedale, in cui i ricercatori hanno condotto lo studio, è il Cotugno di Napoli. Attraverso questo esame su 270 pazienti, gli studiosi sono riusciti a capire quando la meningite avrebbe avuto conseguenze gravi.

Infatti, secondo i dati, quando i livelli nel sangue di D-dimero sono stati più bassi di 500 ng per mL, la malattia non avrebbe portato a conseguenze. Quando, invece, la quantità di D-dimero ha superato i 7.000 ng per mL, il paziente avrebbe rischiato grosse complicazioni. In termini di rischio di vita, nel primo caso lo studio parla di una possibilità di morte inferiore al 10% mentre nel secondo caso superiore al 25%.

Oltretutto, evidenziano i ricercatori l’esame del D-dimero è veloce, costa poco ed è possibile effettuarlo ovunque. Permetterebbe di scovare le eventuali complicanze della meningite in maniera rapida e piuttosto efficace. Gli studiosi tengono a sottolineare, però, che anche a seguito di questo esame la terapia e il trattamento della meningite non cambia. E ricordano come identificare la meningite in modo rapido e precoce sia fondamentale per assicurare una cura efficace.

