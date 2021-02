Sempre più persone stanno iniziando a fare in casa prodotti di vario tipo. Infatti, si possono preparare senza sforzi detersivi per varie superfici o prodotti di bellezza. Per esempio, in questo altro articolo il Team di ProiezionidiBorsa ha spiegato passo per passo come fare un siero contorno occhi fai da te.

Preparare prodotti del genere in casa ha due vantaggi. Il primo è evitare sprechi inutili di plastica. Il secondo è risparmiare notevolmente sugli acquisti. Non tutti lo sanno, ma è possibile risparmiare sulla spesa facendo questo prodotto per capelli in casa. Stiamo parlando dello shampoo solido fai da te.

L’alleato della nostra testa e del nostro portafoglio

Esistono moltissime ricette per preparare lo shampoo solido. Ognuna ha ingredienti e proprietà diverse. I vantaggi di fare questo shampoo in casa, però, sono sempre gli stessi: risparmio e comodità.

Il risparmio è dovuto al fatto che una saponetta di shampoo solido dura molto di più di una confezione di uno liquido. Lo shampoo solido è anche comodissimo. È piccolo, trasportabile anche in borsetta e possiamo portarlo senza restrizioni anche in aereo.

Vediamo come preparare lo shampoo solido in casa. Per fare uno shampoo adatto a tutti i tipi di capelli ci serviranno i seguenti ingredienti:

50 g di Sodium Cocoyl Isethionate (SCI)

20 g di olio di mandorle dolci;

20 g di polvere Shikakai;

10 g di acqua distillata;

5 gocce di olio essenziale di camomilla.

Gli ingredienti più particolari possono essere acquistati online (per esempio su Amazon) o nei negozi bio più forniti.

Prendiamo un contenitore di vetro e versiamoci dentro il Sodium Cocoyl Isethionate, l’olio di mandorle dolci e l’acqua distillata. Mettiamo il contenitore a scaldare a bagnomaria e facciamo sciogliere il tutto mescolando con un cucchiaio di legno. Ci vorranno circa 30 minuti. Quindi togliamo il contenitore dal fuoco e aggiungiamo la polvere e l’olio essenziale. Mescoliamo bene con il cucchiaio di legno. Versiamo l’impasto in alcuni stampini e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente per un giorno. Quindi togliamo lo shampoo dagli stampini e facciamo riposare per una settimana. Ed ecco pronto il nostro shampoo solido fai-da-te!