Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La vasca da bagno è sicuramente uno dei luoghi più amati della casa. Cosa c’è di meglio che godersi un bel bagno caldo e rilassante dopo una lunga giornata di lavoro? Ma purtroppo molti avranno notato che mantenere la nostra vasca da bagno in condizioni perfette non è un’impresa semplice. La vasca ha bisogno di una pulizia regolare e approfondita per continuare a svolgere la sua funzione. Tra i problemi più frequenti che possono presentarsi, c’è quello delle sgradevoli striature arancioni che possono macchiare la nostra vasca in prossimità del rubinetto o dello scolo. Ma niente paura, esiste una soluzione veloce e a basso costo per liberarsene. È possibile rimuovere le striature di ruggine dalla vasca con questo metodo casalingo semplicissimo.

La ruggine si forma soprattutto vicino ai rubinetti

Dopo aver scoperto come rimuovere facilmente i capelli e i peli dallo scarico, dedichiamoci alla pulizia approfondita della vasca. Le striature marroni che a volte compaiono in prossimità dei rubinetti sono di solito dovute alla ruggine. Può anche capitare che si tratti di depositi di calcare, che con il tempo si scuriscono e diventano color marrone.

Per eliminarli possiamo usare questo metodo semplicissimo. È possibile rimuovere le striature di ruggine dalla vasca con questo metodo casalingo semplicissimo.

Utilizziamo sale e limone contro la ruggine

Per far tornare la nostra vasca come prima, muniamoci di sale e limone. Il limone, con la sua acidità, può far sciogliere la ruggine accumulata intorno ai rubinetti. Il sale, grazie alla sua superficie ruvida, fungerà da spugna per grattare via i residui.

Spargiamo un po’ di sale nella vasca asciutta. Poi utilizziamo un mezzo limone per sfregare via le striature di ruggine, esattamente come se stessimo usando una spugna con del detersivo. Possiamo lasciare agire il sale e il limone per una mezz’ora prima di risciacquare la vasca. Se necessario ripetiamo l’operazione.

La nostra vasca tornerà candida e splendente come prima.