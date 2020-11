È possibile pagare un immobile 50.000 euro destinato ad un uso residenziale e magari nel centro di una città? Ora andiamo a scoprire lo stato di salute del mercato immobiliare. Poi quali sono le opportunità da cogliere al volo per ottenere un immobile di valore, a prezzi che fino a qualche tempo fa erano improponibili.

La decrescita dei prezzi degli immobili

Il mercato immobiliare negli ultimi anni, in virtù della crisi economica che ha colpito soprattutto l’Europa e di un sistema di tassazione meno benevolo rispetto al passato, ha fatto segnare contrazioni importanti.Data la grande incertezza, molti acquirenti hanno preferito rimandare il classico investimento nel mattone preferendo forme alternative come l’affitto o magari condividere un immobile con i propri genitori quando possibile. Questa evidente flessione della domanda ha avuto come principale conseguenza quella di imporre una perdita di valore delle case: gli importi per metro quadrato sono diminuiti un po’ ovunque. Insomma, la crisi del settore favorisce chi oggi vuole acquistare casa. Ma è possibile pagare un immobile 50.000 euro? Fino a qualche tempo fa, chi poneva questa domanda poteva essere tacciato di pazzia, ma oggi la situazione è ben differente.

Come acquistare un immobile pagandolo 50.000 euro

Il mercato immobiliare oggi fornisce tante opportunità di fare un ottimo affare per quanti hanno risorse da investire. I mutui per l’acquisto di una casa presentano tassi davvero minimi, ma ci sono comunque difficoltà nell’accesso al credito in virtù delle garanzie richieste. Un ottimo strumento per riuscire ad acquistare un immobile residenziale all’incredibile prezzo di 50.000 euro è rappresentato dalle aste immobiliari Mercatone Uno. Sfruttando questa particolare tipologia di procedura di vendita, è possibile accaparrarsi immobili residenziali di prestigio a prezzi incredibilmente bassi. Si tratta di vendite sicure, eseguite nel pieno rispetto delle normative vigenti e che soprattutto tutelano l’acquirente grazie alla loro trasparenza. L’unico aspetto da tenere in considerazione per fare un buon affare è quello di avere grande pazienza ed attendere il momento giusto per effettuare l’investimento.

Come funzionano le aste immobiliari Mercatone Uno

Le aste immobiliari Mercanto Uno sono molto sicure, in quanto è possibile visionare i documenti ufficiali sul sito nella sezione Virtual Data Room. Prima di dare un’occhiata ai documenti, così come previsto dalla legge, sarà necessario firmare l’Accordo di Riservatezza in quanto si entrerà in possesso di dati catastali e perizie varie. Il funzionamento della singola asta è molto semplice ed efficace. Il regolamento integrale è presente in ogni annuncio della vendita all’asta di un immobile ed inoltre è possibile contattare l’apposito servizio di assistenza per chiarire ogni minimo dubbio.