La tutela dei diritti è tra le priorità di uno Stato democratico come il nostro. La possibilità di ottenere un rimborso in particolari situazioni rientra proprio nella tutela che la legge italiana prevede a favore dei suoi cittadini.

In questo anno e mezzo di pandemia, conosciamo tutti i disagi a cui siamo andati incontro e che hanno complicato notevolmente la nostra vita. La libertà di spostamento si è inevitabilmente ridotta, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Difatti, oltre a non poter viaggiare o muoverci per piacere o per lavoro, abbiamo anche subito la cancellazione di diversi voli.

La maggior parte delle compagnie aeree prevedono due soluzioni in casi come questi, il rimborso del biglietto o la sostituzione con un altro volo. Tuttavia, esiste anche un altro rimedio e non soltanto in caso di cancellazione del viaggio.

È possibile ottenere più di 500 euro di rimborso in questi casi specifici

Negli ultimi anni sono nate diverse aziende e società che aiutano gli sfortunati (non) viaggiatori ad ottenere un vero e proprio risarcimento danni. Ciò è possibile in caso di volo cancellato, di overbooking, di imbarco negato, di ritardo del volo o di perdita della coincidenza. Certo, anche in queste situazioni le specifiche aziende richiedono la sussistenza di alcuni presupposti, che i loro esperti valuteranno attentamente. Una volta soddisfatte le condizioni richieste, saranno le stesse a procedere per far ottenere al cittadino leso nel suo diritto il risarcimento dovuto. Per ulteriori dettagli sui presupposti necessari per ottenere il rimborso, si veda questo articolo.

Come fare

Basta cercare su internet e andare su uno dei siti a ciò dedicati. Non servirà altro che specificare i dettagli del volo e il danno subito ed ecco che in pochi giorni si riceverà una consulenza ad hoc.

È possibile ottenere più di 500 euro di rimborso in questi casi specifici, ma è bene fare una precisazione. In questo periodo, anche le compagnie aeree stanno subendo gli effetti nefasti della crisi da Covid-19. Pertanto, riteniamo sia una di quelle situazioni in cui non esiste un “colpevole”, ma solo un momento storico di grande incertezza e di insicurezza generale.

Nella speranza che passi in fretta, ci auguriamo che i voli riprendano regolarmente, così da giovarne sia noi viaggiatori che i lavoratori del settore.