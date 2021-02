La vista, uno dei cinque sensi e il motore di tante emozioni.

Vedere bene è importante per ciascuno di noi per poter godere delle gioie che la vita ci offre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Purtroppo, non tutti godono di una vista eccellente. D’altra parte, oltrepassata una certa età i problemi agli occhi si fanno sempre più evidenti. E come non pensare ai danni causati dal continuo uso del PC. Passare troppo tempo davanti allo schermo del computer non è per niente un toccasana per le nostre povere pupille. La luce artificiale, infatti, crea non pochi problemi e può comportare l’insorgere di disturbi visivi.

Visite oculistiche, occhiali, lentine e chi più ne ha più ne metta. I gradi scendono e la frustrazione aumenta. A parte i (necessari) trattamenti medici, c’è qualcosa che noi nel nostro piccolo possiamo fare? Sì, qualcosa c’è.

È possibile migliorare la vista e avere una pelle più luminosa? Sì con un alimento speciale

Quel “qualcosa” è mangiare. Proprio mangiare. Un alimento utile al miglioramento della vista è il finocchio. Ricco di vitamina A, è fondamentale per poter godere di occhi sani. Ma non solo. La vitamina A è conosciuta anche per i suoi benefici sulla pelle. Stimolando la produzione di acido ialuronico, costituisce la base di una pelle liscia e luminosa. E non è finita qui. La vitamina A stimola il ricambio cellulare e per questo contribuisce a schiarire le fastidiose macchie solari della pelle.

Dopo aver parlato di queste incredibili proprietà, in molti si staranno chiedendo come consumare il finocchio per avere tutti questi benefici senza rinunciare al gusto.

La vitamina in tavola

È possibile migliorare la vista e avere una pelle più luminosa? Sì con un alimento speciale. Ma come lo mangiamo? Be’, la soluzione più semplice e veloce è l’insalata a base di finocchi, arance, sgombro e olive nere. Consumata soprattutto in estate, questa insalata è buonissima e ha anche un alto potere saziante.

Se invece si vuole cucinare il finocchio come contorno, possiamo prepararlo gratinato al forno (ricetta qui) o arrostito in padella. In qualunque modo lo si cucina, sarà perfetto per la nostra salute e per la nostra bellezza.