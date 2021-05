Ci sono casi in cui necessità l’accredito della pensione su un altro conto non intestato al pensionato. Infatti, è possibile l’accredito della pensione INPS su un altro conto corrente utilizzando un apposito modulo, ma ci sono requisiti da rispettare. La norma INPS prevede che il pensionato per ricevere l’accredito della pensione, abbia il conto corrente intestato. Oppure, cointestato al beneficiario che deve ricevere la prestazione previdenziale. Ma esistono casi in cui è ammesso il versamento dell’assegno pensionistico su un altro conto corrente. Verifichiamo quali sono e come comunicare all’INPS le modalità di accredito.

È possibile l’accredito della pensione INPS su un altro conto corrente utilizzando un apposito modulo ma ci sono requisiti da rispettare

Come sopra menzionato, esistono casi che permettono l’accredito della pensione su un conto corrente intestato ad una persona diversa. Ad esempio, i pensionati che vivono in istituti religiosi o simile, oppure, in case circondariali.

In questo caso il conto corrente è intestato all’istituto. La norma prevede particolari condizioni che richiedono la sottoscrizione congiunta del pensionato e dell’Ente. Inoltre, deve essere apposta la firma del delegato o del rappresentante legale che conferisce un particolare mandato alla banca.

In riferimento al conto corrente cointestato la Corte di Cassazione recentemente ha discusso un caso molto particolare ribaltando la normativa vigente. Infatti, è inaspettato quello che può succedere a chi incassa la pensione dopo la morte del cointestatario del conto corrente.

Modello AP146

Per autorizzare l’INPS all’accredito in conto corrente ad un’altra persona che non sia l’intestatario, bisogna compilare un apposito modulo.

Si tratta del modulo AP146 che consiste nel conferire mandato da parte del pensionato e l’Ente ospitante. Poi, deve essere firmato per accettazione dalla banca. Inoltre, la banca dovrà trasmettere alla sede competente INPS l’originale dell’atto.

Bisogna precisare che il conto corrente cointestato prevede dei pro e contro da valutare. Ecco una guida su: quando il conto corrente cointestato è pericoloso.