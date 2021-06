Il dolce salentino per eccellenza è il pasticciotto leccese. È una barchetta di pasta frolla ripiena di crema pasticcera e cotta al forno. È il simbolo del Salento, terra di confine e di multiculturalità. Partendo dalla ricetta base, si possono avere numerose variazioni. Durante un evento a Dubai, il maestro pasticcere Bisconti ne ha preparata una versione con melograno. Il successo è stato clamoroso. È un dolce da gustare durante una prima colazione, col caffè in ghiaccio o a fine pasto. È un simbolo del Tacco d’Italia e della genuinità. Il suo costo può variare, da 1,5 a 5 euro al pezzo. È possibile in questa giornata ordinare il dolce salentino più famoso del Mondo a soli 60 centesimi per una iniziativa di grande successo.

1° giugno: Pasticciotto Day

Il Pasticciotto Day, promosso per la prima volta il primo giugno 2020, era appena terminato il primo duro lockdown della pandemia. Nato come omaggio a un dolce identitario e conosciuto, il Pasticciotto Day è stato subito un traino di solidarietà e speranza. L’iniziativa prevedeva la vendita del dolce a un prezzo più basso del normale nelle pasticcerie. In più forniture gratuite ad alcuni ospedali come ringraziamento dello sforzo contro il Covid 19. Anche quest’anno nella giornata del Primo Giugno si ripeterà l’iniziativa.

Il Pasticciotto day è promosso da diverse associazioni di categoria, locali e nazionali. L’adesione delle pasticcerie di tutta Italia è stata stupefacente. L’iniziativa di quest’anno ha coinvolto centinaia di pasticcerie. Tutte venderanno il pasticciotto al prezzo simbolico di soli 60 centesimi. Verranno coinvolti anche operatori sanitari di diversi ospedali italiani. È, questo, un piccolo grande segno di gratitudine per quanto si sta facendo contro il Covid. Gli operatori sanitari riceveranno una fornitura di pasticciotto per i degenti dei vari reparti. È anche possibile seguire l’iniziativa sui media ufficiali dei promotori. Sarà una festa ricca di speranza e divertimento. Guardando con rispetto e commozione quanto avvenuto in un anno e mezzo di pandemia.