È possibile guadagnare il 60 % con un titolo bancario?

La risposta è sì e il titolo bancario in questione è Banca Sistema. Le azioni di questo istituto bancario hanno avuto nell’ultimo anno una performance molto interessante in quanto superiore sia al settore di riferimento (+23% contro -13%) che al mercato italiano (+23% contro -11%). Il forte apprezzamento del titolo, però, potrebbe non essersi ancora arrestato in quanto ci sono tutti i presupposti sia fondamentali che grafici per ulteriori guadagni.

Dal punto di vista dei fondamentali ci sono ampi spazi di apprezzamento. Se si confrontano le quotazioni attuali con il fair value del titolo si scopre che Banca Sistema è sottovalutata di circa il 60%. Analogo livello di sottovalutazione si ottiene confrontando il rapporto prezzo/utili con sia con il settore di riferimento che con il mercato italiano. Analogamente la sottovalutazione è evidente nel momento in cui si confrontano le previsioni per gli utili futuri con i prezzi attuali. L’unica nota stonata viene dal Price to Book ratio che esprime sopravvalutazione.

Sebbene non ci siano studi recenti pubblicati su Banca Sistema, gli ultimi risalgono a maggio 2020, il consenso medio degli analisti è molto positivo e il prezzo obiettivo medio in area 2,2€ esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

È possibile guadagnare con Banca Sistema? Il giudizio dell’analisi grafica e previsionale

Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 6 luglio a quota 1,574€ in rialzo del 1,55% rispetto alla seduta precedente.

Sul titolo era in corso (linea continua) una proiezione ribassista (time frame settimanale) che dopo aver raggiunto il suo III° obiettivo di prezzo in area 1,1956€ è rimbalzata dando un importante segnale rialzista. In particolare, la chiusura del 3 luglio ha fatto scattare una proiezione rialzista i cui obiettivi sono indicati in figura dalle linee tratteggiate. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per il raggiungimento di area 1,9759€, prima, e area 2,4896€, poi. Qualora dovesse essere raggiunto questo obiettivo, le quotazioni di Banca Sistema si apprezzerebbero del 60% circa dai livelli attuali.

Anche l’analisi grafica e previsional, quindi, supporta lo scenario il cui è possibile guadagnare il 60% con il titolo bancario Banca Sistema.

