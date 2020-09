È possibile curare l’alluce valgo senza ricorrere alla chirurgia?

L’alluce valgo è un problema piuttosto comune. Diverse persone, infatti, lamentano sempre più spesso questo fastidio. E, per curarlo, molti ricorrono a un intervento. Si tratta del modo più semplice per eliminare il problema. E, nell’immaginario comune, anche del più sicuro. Ma è possibile curare l’alluce valgo senza ricorrere alla chirurgia? Potrebbe esserci un modo per eliminare il problema senza dover sottoporsi a un intervento? Così non dovremmo subire il dolore e lo stress di un’operazione chirurgica. Cerchiamo quindi di scoprire se è possibile eliminare questa patologie in altri modi.

L’alluce valgo e i danni che può provocare

L’alluce valgo compromette la struttura ossea del piede. Questo, reca dei danni non indifferenti. Per prima cosa, causa un dolore lancinante a chi ne soffre. Inoltre, influisce in modo importante sulla postura della persona. Le conseguenze, poi, potrebbero essere davvero gravi. Essendo un problema che colpisce soprattutto in età adulta, va preso molto seriamente. Potrebbe infatti portare a ripercussioni gravi come l’artrosi. Purtroppo, non è possibile curare l’alluce valgo senza ricorrere alla chirurgia quando il problema si trova in uno stadio avanzato. Ma, se la patologia è ancora gestibile, ci sono delle soluzioni non chirurgiche che possono tenerlo sotto controllo. Vediamo quali.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ecco come prendersene cura senza ricorrere alla chirurgia

Adottando questi metodi, potresti rallentare o addirittura fermare la progressione della patologia. Per prima cosa, prova con degli impacchi di ghiaccio. Applicali più di una volta al giorno. Ridurranno l’infiammazione e ti daranno un sollievo inaspettato. Assicurati, poi, di indossare sempre plantari su misura. Usa anche dei tutori per separare l’alluce dal resto delle dita. Cerca, inoltre, di fare attività fisica in maniera intelligente. Esegui degli esercizi mirati a prevenire questo problema. Solo così potrai essere certo che la patologia non prenda il sopravvento.

Ma, cosa più importante, concediti diversi momenti di riposo. Sforzare inutilmente il piede potrebbe avere delle conseguenze davvero gravi.