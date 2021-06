Per chi ha in casa un animale da compagnia sa bene che il suo benessere non dipende solo dall’alimentazione, ma anche da tanti altri fattori. Nel caso di un cane sappiamo che per farlo stare bene dobbiamo farlo socializzare con i suoi simili. Bisogna poi stabilire un rapporto di fiducia tra noi e loro e curare nel dettaglio la sua igiene.

Alcuni si adoperano per farlo da soli, altri invece preferiscono ricorrere a strutture che si occupano di lavare e toelettare gli animali. Qualsiasi sia la scelta è giusto comunque riuscire a mantenere il cane pulito, così da prevenire il rischio di infezioni. Se siamo noi a pulire e lavare il nostro cane, di seguito verranno forniti dei consigli per dare la giusta attenzione a tutte le parti del suo corpo.

È possibile creare un detergente del tutto naturale per pulire questa parte del corpo del cane che spesso si trascura

Molti di noi quando si dedicano alla pulizia del proprio cane iniziano spazzolando il manto, pulendo le zampe e si dedicano poi agli occhi.

C’è però una parte del corpo che spesso si trascura e che invece dovrebbe essere controllata e pulita almeno una volta a settimana. Ci stiamo riferendo alle orecchie del nostro amico a quattro zampe.

Pulire le orecchie del cane è molto importante per evitare infezioni in questa zona, che è molto delicata e sensibile.

Ecco il detergente del tutto naturale

Creare un detergente del tutto naturale per prendersi cura di questa parte del corpo che spesso si trascura è semplicissimo.

Basterà unire in parti uguali l’acqua e l’aceto e mescolarli in una ciotola. Utilizziamo poi del cotone imbevuto per pulire le orecchie esternamente e poi con delicatezza passiamo alla parte interna. Consigliamo di non andare mai troppo in profondità per non creare danni indesiderati.

Una volta fatto ciò il cane tenderà a scuotere la testa, lasciamoglielo fare, questo movimento aiuterà a far fuoriuscire lo sporco all’interno dell’orecchio. Oltre all’aceto si può effettuare la pulizia delle orecchie del nostro amico Fido con soluzione fisiologica o con dell’acqua ossigenata.

Ecco come è possibile creare un detergente del tutto naturale per pulire questa parte del corpo del cane che spesso si trascura.