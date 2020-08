È possibile costruire in Borsa un portafoglio basata su un titolo del settore costruzioni? Sicuramente sì, ma ill titolo azionario giusto, almeno in questo momento, sicuramente non è Webuild.

Da un’analisi delle migliori società appartenenti al settore in esame, Webuild non risulta ai primi posti. Su 48 società quotate l’ex Salini Impregilo occupa la ventisettesima posizione.

D’altra parte la pandemia ha avuto un effetto molto negativo sui conti della società. Al 30 giugno 2020, infatti, i ricavi sono stati in decisa contrazione, così come il risultato netto negativo per 48,26 milioni di euro, risultato che si confronta con l’utile di 63,29 milioni contabilizzato nella prima metà del 2019.

Questi risultati si traducono in un giudizio Hold da parte degli analisti che esprime il clima di prudenza che circonda il titolo. Tuttavia il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 27%. Volendo spiegare meglio questa apparente contraddizione, possiamo riassumere dicendo che in prospettiva il titolo presenta buone potenzialità, ma che non è ancora il momento di comprare.

È possibile costruire in Borsa un portafoglio basata su un titolo del settore costruzioni? Sì, ma solo ai livelli indicati dall’analisi grafica e previsionale.

Webuld (MIL:SAL) ha chiuso la seduta del 21 agosto in ribasso dello 0,63% rispetto alla seduta precedente a quota 1,096€.

Nel breve periodo la proiezione è ribassista e punta al I° obiettivo di prezzo in area 1,04402€. Questo livello è particolarmente importante per due motivi

rappresenta un livello di supporto molto importante; in questa area si potrebbe formare un doppio minimo che avrebbe come obiettivo rialzista area 1,5€ per un rialzo del 50% circa rispetto ai livelli attuali.

In ogni caso non ci sono ancora i presupposti per entrare in acquisto sul titolo. Va fatto in area 1,044€ mettendo lo stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori a questo livello.

Qualora poi dovesse essere rotto al ribasso, le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura. La massima estensione del ribasso si trova in area 0,81€.

Scenario di medio/lungo periodo

Sul settimanale le quotazioni sono dirette in area 0,965€ (II° obiettivo di prezzo) dove si potrebbe tornare compratori.

Sul mensile, invece, la chiusura di agosto potrebbe avere implicazioni importantissime. Qualora il mese dovesse chiudere sopra 1,0932€, infatti, la tendenza di lungo invertirebbe al rialzo con primo obiettivo in area 1,815€. A seguire gli obiettivi successivi si troverebbero in area2,97€ e 4,13€.

Conclusione: al momento meglio stare lontani dal titolo, ma a breve potrebbero crearsi le condizioni per un interessante investimento di lungo periodo.

