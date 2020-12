Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mediamente in Italia, all’età di 24 anni si conclude il percorso accademico di uno studente. La statistica suggerisce che un percorso di studi universitario, che comprende laurea triennale e magistrale, prevede il superamento di circa 36 esami. Il percorso di studi si presenta ricco di insidie, quindi raggiungere questo importante traguardo di vita è un momento altamente emozionante.

Concludere brillantemente un percorso accademico richiede, di solito, cinque anni. Tenuto conto del notevole impegno richiesto, è possibile conseguire 4 lauree in 4 mesi? Uno studente padovano venticinquenne è uno tra i pochi in grado di fornire la risposta a tale domanda, si può fare!

Un’impresa da Guinness

I corsi di studi frequentati hanno un filo conduttore comune, lo studio della medicina, approfondito a 360 gradi

ingegneria biomedica;

medicina e chirurgia;

biotecnologie mediche;

biotecnologie molecolari.

Lo studente in questione per compiere questa impresa titanica, era iscritto simultaneamente all’Università degli Studi di Pisa e alla Scuola Superiore Sant’Anna. Se tutto ciò non fosse ancora abbastanza, un dato degno di nota è relativo alla votazione finale. Infatti, lo studente si è brillantemente distinto in tutte le quattro discipline con la media del 30.

Durante gli anni di studi non sono mancati prestigiosi riconoscimenti accademici per lo straordinario profitto ottenuto. Ciò ha fatto sì che lo studente da record ottenesse ben 5 borse di studio utili per accedere al prestigiosissimo dottorato in Neuroscienze presso l’Università di Cambridge.

È possibile conseguire 4 lauree in 4 mesi

A detta dei docenti, che hanno seguito il ragazzo prodigio negli anni, è stato possibile raggiungere questo incredibile traguardo grazie alla ferrea dedizione del ragazzo. L’approccio multidisciplinare è indispensabile per essere adeguatamente preparati alle sfide che presenta oggi il mondo globalizzato.

Questa appena descritta, è una bella dimostrazione di eccellenza made in Italy. Una cosa è certa, si sentirà ancora parlare dello studente che ha dimostrato che è possibile conseguire 4 lauree in 4 mesi.

