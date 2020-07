È possibile allenare e potenziare la memoria? E come? La memoria è una funzione psichica e neurale che sta alla base della conoscenza. Supporta ogni attività della nostra vita, è alla base dell’apprendimento e dello sviluppo delle abilità cognitive, psichiche e fisiche. Possiamo immaginarla come qualcosa di plastico che possiamo allenare e potenziare?

Le mnemotecniche

Gli esercizi come “brain training” sono diffusi e apprezzati. Le mnemotecniche sono utilissimi stratagemmi per memorizzare rapidamente grandi quantità di informazioni. L’efficacia di ogni esercizio allena quello specifico modello di apprendimento e quel tipo specifico di memoria. Diventiamo più abili e veloci nell’esecuzione di un compito simile a quello per cui ci siamo allenati. Nessun training, su schermo o su carta, “ringiovanisce” il cervello a tutto tondo rendendoci più intelligenti ed efficaci in qualsiasi altro campo. Se questo può inizialmente deluderci, non ha senso farsi scoraggiare. Anche senza avere doti fuori dal comune come Pico della Mirandola, possiamo ottenere di più dalla nostra mente.

No alla monotonia

La mossa vincente è quella di variare esercizi e tecniche, per allenare più facoltà diverse. Dobbiamo sorprendere il nostro stesso cervello per tenerlo attivo. Gli esercizi per allenare la mente si basano in genere sull’uso di tutti e cinque i sensi.

La vista è uno strumento potente per la memoria, ma per stimolarla e ampliarne le capacità sarà meglio usarla in maniera diversa dal solito. Cambiare la prospettiva. Altri importanti strumenti sono la visualizzazione mentale e la ripetizione. Un altro trucco è dare un rinforzo emotivo positivo. Per questo molte tecniche somigliano a dei giochi. Il divertimento aiuta ad imparare, così fanno il relax o la sperimentazione di sensazioni piacevoli. Non dimentichiamo l’importanza del sonno: quando dormiamo le connessioni neurali sono ancora più capaci di stabilizzare e conservare i ricordi.

Non adagiamoci sugli allori tecnologici

Dovremmo usare la mente in tutte le sue funzioni, anche quelle che sembrano non servirci più, o che non sappiamo di avere.

In questa epoca non siamo affatto abituati ad imparare a memoria. Invece anche studiare poesie a memoria è un allenamento ottimo per i neuroni, così come fare i calcoli a mente. Se la calcolatrice ha impigrito un’area del nostro cervello, pensiamo a cosa fa l’accesso costante ad internet. Ogni volta che ci serve un’informazione, bastano pochi clic. È sicuramente un progresso straordinario, ma dobbiamo tenere in conto che potrebbe impigrire le nostre attività cerebrali. Così come muoverci esclusivamente in auto renderebbe deboli le nostre gambe.

Quindi è possibile allenare e potenziare la memoria? Sì!

Esercitiamola imparando qualche verso o qualche nozione. Prestiamo attenzione a tutto quel che i sensi raccolgono e fissiamo nella mente più dettagli possibili. Ripensiamo ai viaggi, ai dialoghi, ai libri letti, cerchiamo di ricordare qualcosa del nostro passato o un argomento che abbiamo studiato. Creiamo immagini mentali. E infine prendiamo appunti, andiamo a leggere dal dizionario qualche volta, anziché dal browser. Mettiamo in atto cambiamenti e offriamo più stimoli possibili al nostro straordinario cervello.