È possibile acquistare un’auto pagando una rata di 99 euro al mese? A volte il consumatore non è messo nella condizione ideale per conoscere tutte le clausole di questo tipo di finanziamento e quindi decidere consapevolmente. In questa guida analizzeremo i finanziamenti con mini rata, per capire quando e quanto convenga, e cosa significa acquistare una vettura a tali condizioni.

Automobili a rate: una scelta sempre più frequente

Al giorno d’oggi la rata rappresenta un sistema di acquisto molto utile per i consumatori. Non sempre si hanno a disposizione tutti i soldi per un acquisto importante, come potrebbe essere quello di un’auto. Di contro, è anche lecito voler ambire a modelli performanti e di design dai costi alti. Ecco allora che la rata mette d’accordo tasche e desideri, a patto che le condizioni di finanziamento siano trasparenti e il consumatore riesca a saldare il debito.

Mini rata: a quali condizioni?

Acquistare una macchina con una rata di 99,00 euro al mese è certamente possibile, e anzi sono molte le concessionarie che reclamizzano questo importo di spesa mensile.

S’intuisce, infatti, come la cifra sia appetibile per chi, conti alla mano, non ha uno stipendio corposo dal quale attingere. È bene sapere però che:

ad una rata molto bassa corrisponde un tempo molto più lungo per l’estinzione del finanziamento;

se la durata del finanziamento è breve, si deve immaginare l’esistenza di un acconto sostanzioso;

è molto probabile che sia richiesta una maxi rata finale. La maxi rata è l’estinzione del debito con un versamento finale in un’unica soluzione.

Per fare un esempio concreto: acquistare un’auto da 25.000,00 euro con una rata da 99 euro, significa pagare rate per oltre 20 anni! Anche volendo aumentare la rata a 300,00 euro, il tempo previsto per l’estinzione scende a poco meno 7 anni. Improponibile, perché non si sta parlando di un immobile.

Ecco che allora, quando a fronte di un importo simile si propone una mini rata, è naturale immaginare l’esistenza di un acconto e della maxi rata.

Per tornare all’esempio precedente, l’auto potrebbe essere acquistata con un anticipo di 5.000,00 euro e una rata finale di altri 15.000,00 euro, ipotesi che renderebbe possibile pagare una rata di circa 99 euro al mese per quattro anni.

